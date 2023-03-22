Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення

Згідно з рішенням суду, пенсія має бути не меншою ніж 2589 грн

Конституційний суд постановив, що розмір пенсій має бути не нижче прожиткового мінімуму. Відповідне рішення ухвалив Другий сенат суду за підсумком розгляду конституційної скарги Ігоря Лазуренка, інформує пресслужба суду.

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«Конституційний Суд України захистив гарантованість пенсії, що є основним джерелом існування, у розмірі не нижче прожиткового мінімуму», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд визнав неконституційними приписи закону в тім, що вони унеможливлюють виплату – у розмірі не нижче прожиткового мінімуму пенсії, що є основним джерелом існування, призначеної в установленому законом розмірі прожиткового мінімуму.

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Також суд дійшов висновку, що оспорювані приписи закону «Про виконавче провадження» і закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» є невиконанням державою свого позитивного обов’язку забезпечити мінімальний соціальний захист людини відповідно до приписів частини третьої статті 46 Конституції, що заперечує людську гідність як абсолютну цінність, нівелює сутність конституційних прав на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, отже, не відповідає приписам статей Основного закону.

Нагадаємо, загальний прожитковий мінімум станом на сьогодні становить 2589 грн.

Раніше повідомлялося, що після березневої індексації пенсій у рамках державної програми, у квітні планується збільшити виплати ще одній категорії пенсіонерів.