Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення
фото ілюстративне

Згідно з рішенням суду, пенсія має бути не меншою ніж 2589 грн

Конституційний суд постановив, що розмір пенсій має бути не нижче прожиткового мінімуму. Відповідне рішення ухвалив Другий сенат суду за підсумком розгляду конституційної скарги Ігоря Лазуренка, інформує пресслужба суду.

«Конституційний Суд України захистив гарантованість пенсії, що є основним джерелом існування, у розмірі не нижче прожиткового мінімуму», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд визнав неконституційними приписи закону в тім, що вони унеможливлюють виплату – у розмірі не нижче прожиткового мінімуму пенсії, що є основним джерелом існування, призначеної в установленому законом розмірі прожиткового мінімуму.

Також суд дійшов висновку, що оспорювані приписи закону «Про виконавче провадження» і закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» є невиконанням державою свого позитивного обов’язку забезпечити мінімальний соціальний захист людини відповідно до приписів частини третьої статті 46 Конституції, що заперечує людську гідність як абсолютну цінність, нівелює сутність конституційних прав на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, отже, не відповідає приписам статей Основного закону.

Нагадаємо, загальний прожитковий мінімум станом на сьогодні становить 2589 грн.

Раніше повідомлялося, що після березневої індексації пенсій у рамках державної програми, у квітні планується збільшити виплати ще одній категорії пенсіонерів.

Теги: пенсія суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 10 млн громадян отримають доплати до пенсії
Пенсії із 1 березня зросли: у кого й на скільки
1 березня, 09:09
На пенсію можна вийти достроково
Вихід на пенсію до 60 років: хто має право та за яких умов
13 березня, 07:15
Надбавку отримають пенсіонери, що працюють
Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні
12 березня, 16:50

Особисті фінанси

Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення
Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення
Тарифи на поштові відправлення до Німеччини суттєво знизяться
Тарифи на поштові відправлення до Німеччини суттєво знизяться
Обережно, фальшивки: на Волині викрито зловмисника із підробними 100-гривневими купюрами
Обережно, фальшивки: на Волині викрито зловмисника із підробними 100-гривневими купюрами
Агентство ООН у справах біженців відновило виплати біженцям: як отримати
Агентство ООН у справах біженців відновило виплати біженцям: як отримати
Приватбанк попередив про можливі проблеми з картками
Приватбанк попередив про можливі проблеми з картками
Уряд врегулював питання пільги з оподатковування військового збору
Уряд врегулював питання пільги з оподатковування військового збору

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Росію сколихнув сильний землетрус
16K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
13K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
11K
Сергій Шойгу видав, як Путін хоче закінчити війну
8568
Російські винищувачі піднімалися у небо: в Україні лунала повітряна тривога (мапа)
8512
Росія запустила «Сармат» у бік Вашингтона (відео)

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту