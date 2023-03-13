Вихід на пенсію до 60 років: хто має право та за яких умов

Умови дострокового виходу на пенсію за віком

Право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років. Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначили в ПФУ, для виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж. Так, для отримання пенсії після досягнення у 2023 році 60 років необхідно мати не менше 30 років страхового стажу, після досягнення 63 років – не менше 20 років, 65 – не менше 15.

Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пенсії за віком на пільгових умовах

Призначаються особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва.

Однією з основних умов для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є:

наявність певної тривалості страхового стажу, в тому числі в особливо шкідливих, особливо важких умовах праці та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на підземних роботах або в окремих галузях виробництва.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день:

на підземних і відкритих гірничих роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, за списком робіт і професій, затверджених Кабінетом міністрів України, незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій – за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 20 років.

За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок та страхового стажу від 24 років до 25 років у чоловіків та від 19 років до 20 років у жінок, за кожний повний рік таких робіт, пенсійний вік (60 років) зменшується на один рік.

На роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці:

за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, після досягнення віку 50 років та за наявності страхового стажу:

для чоловіків – від 24 років до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

для жінок – від 19 років до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

З 2015 року вік жінок підвищується поступово з 45 до 50 років в залежності від дати народження; у 2023 році право на пенсію мають жінки віком 49 років, які народилися у період з 01.10.1973 по 31.03.1974, та віком 49 років 6 місяців, які народилися у період з 01.04.1974 по 30.09.1974.

Якщо працівник не відпрацював стільки часу в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці, але набув не менше половини зазначеного стажу на таких роботах, пенсія на пільгових умовах призначається із зменшенням пенсійного віку:

чоловікам – на 1 рік за кожний рік такої роботи;

жінкам – на 1 рік 4 місяці за кожний рік такої роботи.

На інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці – за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників,затвердженим Кабінетом міністрів України, та за результатами атестації робочих місць після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу:

для чоловіків – від 29 років до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

для жінок – від 24 років до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Якщо працівник не відпрацював стільки часу в шкідливих і важких умовах праці, але набув не менше половини зазначеного стажу на таких роботах, пенсія на пільгових умовах призначається із зменшенням пенсійного віку:

чоловікам – на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;

в окремих галузях виробництва:

чоловіки трактористи-машиністи, які були безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства не менш ніж 20 років, після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу від 29 років до 30 років;

жінки трактористи-машиністи, машиністи будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин – після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу від 24 років до 25 років, з них не менше 15 років на такій роботі;

жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства після досягнення 55 років при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування;

робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах:

за списком виробництв і професій, затвердженим Кабінетом міністрів України,

після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 20 років;

водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті у технологічному процесі

важких і шкідливих виробництв, після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу:

для чоловіків – від 29 років до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

для жінок – від 24 років до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

З 2015 року вік жінок підвищується поступово з 50 до 55 років в залежності від дати народження. У 2023 році право на пенсію мають жінки віком 54 років, які народилися у період з 01.10.1968 по 31.03.1969, та 54 років 6 місяців які народилися у період з 01.04.1969 по 30.09.1969.

Будь ласка, читайте текст після реклами

жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей до 14-річного віку - незалежно від віку і трудового стажу.

Дострокові пенсії за віком

Таким правом користуються громадяни, які мають особливий статус:

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

багатодітні матері (народили п’ять та більше дітей), матері осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, за умови, що вони:

виховали дітей до шестирічного віку;

досягли віку 50 років;

мають не менше 15 років страхового стажу.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання таких дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

звільненні за 1,5 року до досягнення пенсійного віку:

у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності чи штату працівників за умови реєстрації таких осіб у державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутності протягом 7 календарних днів підходящої для них роботи;

у зв’язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров’я. Право на таку пенсію виникає за умови, що особа на момент звільнення набула страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (35 років чоловіки та 30 років жінки).

мають певні захворювання:

хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики - після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок.

Пенсії зі зменшенням пенсійного віку

Категорії осіб, які мають право на пенсію зі зменшенням пенсійного віку визначено статтею 55 закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Пенсії із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», надаються особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку (у підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років):

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вік виходу на пенсію зменшується:

на 5, 8 або 10 років, в залежності від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.

За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків – 10 років і більше, у жінок – 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків – 12 років 6 місяців і більше, у жінок – 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

потерпілим від Чорнобильської катастрофи вік виходу на пенсію зменшується:

від 1 до 10 років, в залежності від зони радіологічного забруднення, де проживала/працювала особа та тривалості проживання/роботи;

За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків – 10 років і більше, у жінок – 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 2 роки.

За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків – 12 років 6 місяців і більше, у жінок – 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

Пенсії до досягнення 60 років призначаються на термін безстроково, їх розмір обчислюється згідно зі статтями 27, 28 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – залежно від тривалості набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.