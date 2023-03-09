Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Байден планує затягнути податковий зашморг на шиях мільярдерів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Байден планує затягнути податковий зашморг на шиях мільярдерів
фото:https://inosmi.ru

Президент США заявляє, що готовий «винагороджувати працю, а не тільки багатство»

Згідно з повідомленням американських ЗМІ, президент США Джо Байден закликатиме Конгрес запровадити 25-відсотковий мінімальний податок на мільярдерів у рамках серії пропонованих підвищення податків для багатих осіб і корпорацій.

Запропонований Байденом план витрат також майже подвоїть податок на приріст капіталу для інвестицій з 20% до 39,6%, а також скасує податок на доходи корпорацій і багатих американців, повідомляє Bloomberg News.

Байден оприлюднить свій бюджетний план у четвер на тлі різких розбіжностей між республіканцями та демократами щодо податків, витрат і скорочення боргу, поклавши початок переговорам між Білим домом і розділеним Конгресом, які, ймовірно, будуть важкими.

План видатків з’явився в той час, коли республіканці та Білий дім перебувають у протистоянні щодо підвищення максимальної суми боргу, загальної суми грошей, яку федеральний уряд має право запозичити, на тлі державного боргу в $31 трлн.

Республіканці на чолі зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті стверджували, що стеля не повинна бути підвищена без значного скорочення витрат, і відхилили заклики до підвищення податків.

Байден заявив, що його план скоротить дефіцит майже на $3 трлн протягом 10 років, в основному за рахунок підвищення податків. Республіканці мають більшість у Палаті представників, а демократи контролюють Сенат.

Під час свого виступу в лютому про стан справ у США  Байден закликав Конгрес підтримати підвищення податків для багатих і «винагороджувати працю, а не тільки багатство».

Президент США наполягав на тому, що запропоноване ним підвищення податків торкнеться лише невеликого відсотка американців, заявивши минулого тижня аудиторії у Вірджинії, що ті, хто має річну зарплату менше $400 тис, «не будуть платити жодного додаткового пенні жодного податку».

Минулого року Байден запропонував мінімальний податок на прибуток мільярдерів, щоб гарантувати, що домогосподарства, вартість яких перевищує $100 млн , сплачують принаймні 20% податків як на доходи, так і на нереалізовані прибутки від непроданих інвестицій.

Читайте також: Розмова Байдена і Макрона: що буде з підтримкою України

Теги: президент США курс доллара гроші бізнес налоги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Туреччина заборонила транзит санкційних товарів до Росії
Туреччина заборонила транзит санкційних товарів до Росії
Байден планує затягнути податковий зашморг на шиях мільярдерів
Байден планує затягнути податковий зашморг на шиях мільярдерів
Світовий виробник прикрас припинить свою діяльність в Росії
Світовий виробник прикрас припинить свою діяльність в Росії
Популярний ювелірний бренд остаточно піде з ринку Росії
Популярний ювелірний бренд остаточно піде з ринку Росії
Найбільший банк Німеччини перестав обслуговувати платежі в РФ
Найбільший банк Німеччини перестав обслуговувати платежі в РФ
У Швейцарії судять банкірів за допомогу «гаманцю Путіна»: деталі резонансної справи
У Швейцарії судять банкірів за допомогу «гаманцю Путіна»: деталі резонансної справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
13K
У Києві прогримів потужний вибух
13K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)
9664
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9263
Вони експортують зброю на мільярди. Тільки не в Україну
9117
Масована ракетна атака: куди влучили окупанти (оновлено)

Новини

Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Сьогодні, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту