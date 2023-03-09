Байден планує затягнути податковий зашморг на шиях мільярдерів

Президент США заявляє, що готовий «винагороджувати працю, а не тільки багатство»

Згідно з повідомленням американських ЗМІ, президент США Джо Байден закликатиме Конгрес запровадити 25-відсотковий мінімальний податок на мільярдерів у рамках серії пропонованих підвищення податків для багатих осіб і корпорацій.

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Запропонований Байденом план витрат також майже подвоїть податок на приріст капіталу для інвестицій з 20% до 39,6%, а також скасує податок на доходи корпорацій і багатих американців, повідомляє Bloomberg News.

Байден оприлюднить свій бюджетний план у четвер на тлі різких розбіжностей між республіканцями та демократами щодо податків, витрат і скорочення боргу, поклавши початок переговорам між Білим домом і розділеним Конгресом, які, ймовірно, будуть важкими.

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План видатків з’явився в той час, коли республіканці та Білий дім перебувають у протистоянні щодо підвищення максимальної суми боргу, загальної суми грошей, яку федеральний уряд має право запозичити, на тлі державного боргу в $31 трлн.

Республіканці на чолі зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті стверджували, що стеля не повинна бути підвищена без значного скорочення витрат, і відхилили заклики до підвищення податків.

Байден заявив, що його план скоротить дефіцит майже на $3 трлн протягом 10 років, в основному за рахунок підвищення податків. Республіканці мають більшість у Палаті представників, а демократи контролюють Сенат.

Під час свого виступу в лютому про стан справ у США Байден закликав Конгрес підтримати підвищення податків для багатих і «винагороджувати працю, а не тільки багатство».

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Президент США наполягав на тому, що запропоноване ним підвищення податків торкнеться лише невеликого відсотка американців, заявивши минулого тижня аудиторії у Вірджинії, що ті, хто має річну зарплату менше $400 тис, «не будуть платити жодного додаткового пенні жодного податку».

Минулого року Байден запропонував мінімальний податок на прибуток мільярдерів, щоб гарантувати, що домогосподарства, вартість яких перевищує $100 млн , сплачують принаймні 20% податків як на доходи, так і на нереалізовані прибутки від непроданих інвестицій.