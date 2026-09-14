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Кравченко опублікував протокол обшуку та звинуватив НАБУ і САП у брехні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кравченко опублікував протокол обшуку та звинуватив НАБУ і САП у брехні
Як доказ він оприлюднив нібито протокол обшуку службових кабінетів Офісу генерального прокурора
фото: НАБУ

Генпрокурор заявив, що документ нібито спростовує заяву антикорупційних органів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував протокол обшуку службових кабінетів Офісу генерального прокурора та заявив, що документ спростовує позицію Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо вилучення кримінальних проваджень. Про це Кравченко повідомив у своїх соцмережах.

За словами генпрокурора, НАБУ і САП заявили, що не вилучали кримінальних проваджень, про які він говорив раніше. Кравченко назвав це твердженням, яке, на його думку, спростовується процесуальними документами.

Протоколи слідчих, за словами генпрокурора
Протоколи слідчих, за словами генпрокурора
фото: Руслан Кравченко

«Ця заява – чергова брехня, яка спростовується їхніми ж процесуальними документами», – написав Кравченко.

Як доказ він оприлюднив протокол обшуку службових кабінетів Офісу генерального прокурора. Кравченко стверджує, що в документі зафіксовано вилучення матеріалів кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ та САП.

Протоколи слідчих, за словами генпрокурора
Протоколи слідчих, за словами генпрокурора
фото: Руслан Кравченко

Окремо генпрокурор заявив, що серед вилучених матеріалів були документи негласних слідчих (розшукових) дій – НСРД.

Кравченко також наголосив, що оприлюднений протокол є процесуальним документом, який, за його словами, підтверджує факт вилучення відповідних матеріалів під час обшуку.

Раніше НАБУ і САП заявили, що не вилучали кримінальних проваджень, про які говорив Кравченко. Конфлікт між генпрокурором та антикорупційними органами загострився після проведення слідчих дій у межах операції «Карфаген».

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Варто зазначити, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. 

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Теги: Руслан Кравченко НАБУ операція «Карфаген» САП корупція корупція в Україні Україна

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