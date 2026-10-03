Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Попит на оренду квартир на заході України різко зріс: де найдорожче

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Попит на оренду квартир на заході України різко зріс: де найдорожче
Зростання попиту супроводжувалося здорожчанням оренди
фото ілюстративне

Закарпаття лишається найдорожчим: медіанна оренда однокімнатної квартири – 24 568 грн на місяць

Від початку літа попит на довгострокову оренду однокімнатних квартир у низці західних областей України суттєво зріс. Найбільшу динаміку зафіксували на Прикарпатті – кількість відгуків на одне оголошення зросла на 372% від травня до серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Аналітики порівняли ринок довгострокової оренди однокімнатних квартир у травні та серпні 2026 року за трьома показниками: кількістю оголошень, кількістю відгуків на одне оголошення та медіанною вартістю житла.

В Івано-Франківській області у травні на одне оголошення припадало в середньому 11,7 відгуку, а в серпні – 55,2. Попит, таким чином, зріс майже в п'ять разів.

Де попит зріс найбільше

Помітне збільшення попиту зафіксували й в інших областях. До регіонів із найбільшою динамікою увійшли:

  • Хмельницька область – 52,5 відгуку на оголошення в серпні проти 14,2 у травні, +270%;
  • Рівненська – 37,2 проти 10,5, +254%;
  • Львівська – 38,4 проти 11,2, +243%;
  • Тернопільська – 44,6 проти 13,9, +221%;
  • Чернівецька – 59,7 проти 18,8, +218%;
  • Вінницька – 31,2 проти 9,9, +215%;
  • Волинська – 50 проти 16,6, +201%.

Найбільше відгуків у серпні отримали оголошення в Чернівецькій області – 59,7 на одне оголошення. Водночас за темпами приросту регіон поступився Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській, Львівській та Тернопільській областям.

Попит на оренду квартир на заході України різко зріс: де найдорожче фото 1

Як змінилися ціни

Зростання попиту супроводжувалося здорожчанням оренди. За даними OLX Нерухомість, у восьми областях медіанна вартість однокімнатних квартир за період із травня до серпня збільшилася на 12–23%.

Найдорожчою серед наведених у дослідженні областей стала Закарпатська. У серпні медіанна ціна оренди однокімнатної квартири там становила 24 568 грн на місяць, у травні – 21 902 грн, тобто за літо оренда подорожчала на 12%. Закарпаття й торік очолювало рейтинг за вартістю оренди однокімнатних квартир.

На другому місці за вартістю опинилася Львівська область – 22 375 грн у серпні проти 19 521 грн у травні. Зростання становило 15%.

В інших регіонах, де оренда подорожчала найбільше, показники були такими:

  • Вінницька область – 16 тис. грн у серпні проти 13 тис. грн у травні, +23%;
  • Харківська – 7 999 грн проти 6 500 грн, +23%;
  • Черкаська – 12 тис. грн проти 10 тис. грн, +20%;
  • Чернівецька – 15 591 грн проти 13 270 грн, +17%;
  • Одеська – 12 тис. грн проти 10 350 грн, +16%;
  • Тернопільська – 15 тис. грн проти 13 188 грн, +14%.

Водночас у двох областях медіанна вартість оренди однокімнатного житла за літо знизилася. У Запорізькій області вона впала з 8 тис. грн у травні до 7 тис. грн у серпні, а в Сумській – з 6 500 грн до 6 тис. грн.

Що сталося з пропозицією

Окремо змінилася кількість доступних квартир. За літо пропозиція однокімнатного житла скоротилася, зокрема:

  • у Рівненській області – на 43% (з 975 до 559 оголошень);
  • у Хмельницькій – на 38%;
  • у Тернопільській – на 32%.

На Київщині за літо кількість оголошень про оренду однокімнатних квартир зменшилася на 27% – із 4 484 у травні до 3 280 у серпні.

Натомість в окремих регіонах вибір побільшав:

  • у Запорізькій області – на 75% (з 569 до 994 оголошень);
  • у Сумській – на 73% (з 372 до 645);
  • в Одеській – на 10% (з 5 086 до 5 583).

Нагадаємо, у вересні середня ставка оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську складала 22,5 тис. грн, а в Ужгороді – 31,4 тис. грн.

Читайте також:

Теги: Закарпаття нерухомість ринок квартира оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт зазначив, що переорієнтація на альтернативні маршрути зробила логістику експорту зерна значно дорожчою та повільнішою
Блокада морського коридору. «Нібулон» пояснив, наскільки дорожчою є альтернативні канали експорту зерна
3 вересня, 06:15
Скільки коштує орендувати квартиру у Вінниці восени 2026-го
«Попит зараз шалений»: рієлторка розповіла про ціни на оренду житла у Вінниці
12 вересня, 14:38
Будівля Мукачівської ЗОШ I–III ступенів №7, яка посіла п’яте місце в рейтингу шкіл Закарпаття
Абсолютний рекорд. Одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області
9 вересня, 14:31
Ціна на нафту марки Brent цього року зросла майже на 80%
Bloomberg: Світові ціни на нафту перевищили $100 за барель через загострення конфлікту на Близькому Сході
11 вересня, 01:29
Ринок оренди житла у Харкові змінюється під впливом безпекової ситуації
Ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2026 року
17 вересня, 15:39
Олександр Мироненко заявив, що турецька металопродукція з російської сировини посилює тиск на українських виробників
Україна має прискорити антидемпінгові розслідування щодо турецьких труб з російського металу – операційний директор «Метінвесту»
21 вересня, 13:10
Харків і Київщина під ударом, дрони підпалили нафтобазу на Кубані: головне за ніч 28 вересня
Харків і Київщина під ударом, дрони підпалили нафтобазу на Кубані: головне за ніч 28 вересня
28 вересня, 05:50
Gulliver, який відкрився у 2013 році, будували за кредитні кошти
Продаж київського ТРЦ Gulliver за $207 млн скасовано: яка причина
1 жовтня, 10:17
На першому аукціоні з продажу офісу пропагандиста не було зареєстровано жодного учасника
Конфіскований офіс пропагандиста Лебедєва у Києві знову виставлено на продаж
1 жовтня, 08:40

Особисті фінанси

Ціни на пальне 3 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 3 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Попит на оренду квартир на заході України різко зріс: де найдорожче
Попит на оренду квартир на заході України різко зріс: де найдорожче
Родичі померлого пенсіонера можуть отримати його недоотриману пенсію: названо умови
Родичі померлого пенсіонера можуть отримати його недоотриману пенсію: названо умови
Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні
Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні
Бензин – близько 90 грн, дизель – майже 100: як змінилися ціни на АЗС 28 вересня – 2 жовтня 2026 року
Бензин – близько 90 грн, дизель – майже 100: як змінилися ціни на АЗС 28 вересня – 2 жовтня 2026 року
Вершкове масло дешевшає в Європі: що відбувається з цінами в Україні
Вершкове масло дешевшає в Європі: що відбувається з цінами в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua