Попит на оренду квартир на заході України різко зріс: де найдорожче

Закарпаття лишається найдорожчим: медіанна оренда однокімнатної квартири – 24 568 грн на місяць

Від початку літа попит на довгострокову оренду однокімнатних квартир у низці західних областей України суттєво зріс. Найбільшу динаміку зафіксували на Прикарпатті – кількість відгуків на одне оголошення зросла на 372% від травня до серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Аналітики порівняли ринок довгострокової оренди однокімнатних квартир у травні та серпні 2026 року за трьома показниками: кількістю оголошень, кількістю відгуків на одне оголошення та медіанною вартістю житла.

В Івано-Франківській області у травні на одне оголошення припадало в середньому 11,7 відгуку, а в серпні – 55,2. Попит, таким чином, зріс майже в п'ять разів.

Де попит зріс найбільше

Помітне збільшення попиту зафіксували й в інших областях. До регіонів із найбільшою динамікою увійшли:

Хмельницька область – 52,5 відгуку на оголошення в серпні проти 14,2 у травні, +270%;

Рівненська – 37,2 проти 10,5, +254%;

Львівська – 38,4 проти 11,2, +243%;

Тернопільська – 44,6 проти 13,9, +221%;

Чернівецька – 59,7 проти 18,8, +218%;

Вінницька – 31,2 проти 9,9, +215%;

Волинська – 50 проти 16,6, +201%.

Найбільше відгуків у серпні отримали оголошення в Чернівецькій області – 59,7 на одне оголошення. Водночас за темпами приросту регіон поступився Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській, Львівській та Тернопільській областям.

Як змінилися ціни

Зростання попиту супроводжувалося здорожчанням оренди. За даними OLX Нерухомість, у восьми областях медіанна вартість однокімнатних квартир за період із травня до серпня збільшилася на 12–23%.

Найдорожчою серед наведених у дослідженні областей стала Закарпатська. У серпні медіанна ціна оренди однокімнатної квартири там становила 24 568 грн на місяць, у травні – 21 902 грн, тобто за літо оренда подорожчала на 12%. Закарпаття й торік очолювало рейтинг за вартістю оренди однокімнатних квартир.

На другому місці за вартістю опинилася Львівська область – 22 375 грн у серпні проти 19 521 грн у травні. Зростання становило 15%.

В інших регіонах, де оренда подорожчала найбільше, показники були такими:

Вінницька область – 16 тис. грн у серпні проти 13 тис. грн у травні, +23%;

Харківська – 7 999 грн проти 6 500 грн, +23%;

Черкаська – 12 тис. грн проти 10 тис. грн, +20%;

Чернівецька – 15 591 грн проти 13 270 грн, +17%;

Одеська – 12 тис. грн проти 10 350 грн, +16%;

Тернопільська – 15 тис. грн проти 13 188 грн, +14%.

Водночас у двох областях медіанна вартість оренди однокімнатного житла за літо знизилася. У Запорізькій області вона впала з 8 тис. грн у травні до 7 тис. грн у серпні, а в Сумській – з 6 500 грн до 6 тис. грн.

Що сталося з пропозицією

Окремо змінилася кількість доступних квартир. За літо пропозиція однокімнатного житла скоротилася, зокрема:

у Рівненській області – на 43% (з 975 до 559 оголошень);

у Хмельницькій – на 38%;

у Тернопільській – на 32%.

На Київщині за літо кількість оголошень про оренду однокімнатних квартир зменшилася на 27% – із 4 484 у травні до 3 280 у серпні.

Натомість в окремих регіонах вибір побільшав:

у Запорізькій області – на 75% (з 569 до 994 оголошень);

у Сумській – на 73% (з 372 до 645);

в Одеській – на 10% (з 5 086 до 5 583).

Нагадаємо, у вересні середня ставка оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську складала 22,5 тис. грн, а в Ужгороді – 31,4 тис. грн.