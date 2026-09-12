Буданов вказав на зростаючу глобальну присутність України, – CNN

Українська розвідка захищає інтереси держави далеко за межами країни, пише CNN

Керівник Офісу президента Кирило Буданов укотре вказав на зростаючу глобальну присутність України та здатність держави захищати свої інтереси далеко за межами національних кордонів. На це звернуло увагу CNN⁠ у матеріалі про протидію російським силам у різних частинах світу.

Видання процитувало нещодавній допис Буданова у соцмережах, у якому він відзначив роботу української воєнної розвідки із захисту державних інтересів по всьому світу – «від Росії до Африки, у костюмі та в камуфляжі».

CNN наголошує, що присутність українських фахівців у різних регіонах світу свідчить про зростаючу впевненість України та посилення її міжнародної ролі завдяки унікальному досвіду сучасної війни.

Журналісти також нагадали заяву Буданова 2023 року про те, що мета України – «вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України».

За висновком CNN, ці настрої поділяють усі українські військові, з якими поспілкувалося видання. Вони переконані: будь-які дії, що послаблюють російські сили за кордоном, допомагають Україні наближати перемогу вдома.

Раніше Кирило Буданов у День воєнної розвідки опублікував унікальні фото з особистого архіву, на яких показав роботу українських розвідників у різних куточках світу.