Курс валют 9 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,46 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 9 вересня 2026 року. Порівняно з 8 вересня, долар і британський фунт подорожчали, тоді як євро, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,46, євро – 51,63 грн, польського злотого – 11,96 грн.
Курс валют станом на 9 вересня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,4694
|51,6383
|60,2218
|11,9642
|54,7862
|
Ощадбанк
|44,40 / 44,80
|51,50 / 52,20
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,35 / 44,84
|51,59 / 52,35
|60,09 / 60,90
|11,94 / 12,10
|-
|
ПУМБ
|44,40 / 45,00
|51,60 / 52,30
|59,60 / 61,00
|11,82 / 12,12
|-
|
monobank
|44,35 / 44,83
|
51,55 / 52,25
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,40 / 44,85
|51,30 / 52,15
|58,20 / 61,70
|11,30 / 12,30
|52,40 / 56,20
|
OTP Bank
|44,15 / 44,75
|51,00 / 52,00
|-
|-
|54,25 / 55,25
|
Укрсиббанк
|44,38 / 44,83
|51,48 / 52,08
|59,40 / 61,25
|-
|54,40 / 55,80
За тиждень долар США подешевшав, тоді як євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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