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Курс валют 9 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 9 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 9 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,46 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 9 вересня 2026 року. Порівняно з 8 вересня, долар і британський фунт подорожчали, тоді як євро, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,46, євро – 51,63 грн, польського злотого – 11,96 грн.

Курс валют станом на 9 вересня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,4694 51,6383 60,2218 11,9642 54,7862
Ощадбанк
 44,40 / 44,80 51,50 / 52,20 - - -
Приватбанк
 44,35 / 44,84 51,59 / 52,35 60,09 / 60,90 11,94 / 12,10 -
ПУМБ
  44,40 / 45,00 51,60 / 52,30 59,60 / 61,00 11,82 / 12,12 -
monobank
 44,35 / 44,83

51,55 / 52,25

 - - -
Райффайзен
 44,40 / 44,85 51,30 / 52,15 58,20 / 61,70 11,30 / 12,30 52,40 / 56,20
OTP Bank
 44,15 / 44,75 51,00 / 52,00 - - 54,25 / 55,25
Укрсиббанк
 44,38 / 44,83 51,48 / 52,08 59,40 / 61,25 - 54,40 / 55,80
* курс валют станом на 09:22 9 вересня 2026 року

За тиждень долар США подешевшав, тоді як євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: Нацбанк НБУ Україна ціни гроші курс валют

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