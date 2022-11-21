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ЗСУ пояснили, як Росія використовуватиме ракети С-300 після вивезення із Білорусі

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, як Росія використовуватиме ракети С-300 після вивезення із Білорусі
Повітряні сили України не можуть ефективно збивати ракети С-300
фото ілюстративне

Росія використає білоруські ракети С-300 не для масованого удару по Україні

У Повітряних силах Збройних Сил України підтвердили передачу Білоруссю Росії 100 ракет С-300, але не вважають, що з їхньою допомогою російські окупанти готуються найближчими днями завдати масованого ракетного удару по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, ракети С-300 у росіян вважаються застарілими. Спочатку вони застосовували їх по Україні одиночними залпами, а потім масовими по прифронтових містах.

«Ми знаємо що Росія робить з ракетами С-300. Це зенітні ракети, які призначені для ураження повітряних цілей… Росіяни мають цілий спектр такого озброєння – це «Бук» М1, М2, М3, «Тор», «Панцир», «С-300», «С-400» і так далі. Цими комплексами вони наситили окуповані території і погрожують нашим Повітряним силам», – розповів речник.

Він додав, що ці ракети є терористичними, бо оснащені металевими елементами, які розлітаються при вибуху і травмують людей. Для того, щоб ефективно збивати ракети такого типу, потрібно, щоб вони запускалися із відстані не менше 100 кілометрів, проте окуповані території значно ближчі.

«Якщо б ці ракети випускались за 100-150 кілометрів, то можна було вирахувати траєкторію ураження, але якщо це за 40 кілометрів, то точності ніякої. Тому ці ракети летять по мирній інфраструктурі. Тому Білорусь передає ці ракети Росії, бо вони хочуть більше обстрілювати прифронтові міста», – сказав він.

Нагадаємо, 19 листопада Міністерство оборони Білорусі вкотре заявило, що не збирається воювати на боці Росії проти України, а військові навчання проводять для оборони своєї країни. 

Також влада Білорусі шукає можливість налагодити в себе виробництво складових частин снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. 

Теги: росіяни озброєння військові навчання влада окупанти росія Білорусь

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