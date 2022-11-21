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ЗСУ матимуть перевагу взимку – Пентагон

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ матимуть перевагу взимку – Пентагон
  Очільник Пентагону Ллойд Остін провів зустріч із міністром оборони Індонезії Прабово Субіанто 21 листопада
фото: Willy Kurniawan/Pool Photo via AP 

Завдяки підтримці міжнародних партнерів, українська армія буде в значно кращому стані в холодну пору року, ніж супротивник 

США та міжнародна спільнота «зробили багато, щоб допомогти підготувати українців до боротьби взимку і допомогти їм продовжувати тиснути на супротивників у зимові місяці». Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на питання під час спільної пресконференції з міністром оборони Інзонезії Прабово Субіанто в Джакарті 21 листопада.

Остін висловив переконання, що взимку ЗСУ «будуть у значно кращому стані, ніж їхні супротивники, завдяки речам, які ми надаємо».

З наближенням зими Україна досягнула успіхів на полі бою, наголосив посадовець. Він також відзначив успіхи ЗСУ в обороні Києва, звільненні Харківської області та Херсона і запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Ми зосереджуємося на тому, щоб надати їм повну підтримку, вони зосереджуються на тому, щоб повернути кожен дюйм своєї суверенної території, – додав він. – Важко передбачити, які будуть зміни і у які строки, але ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно».

Цього тижня Остін перебуває з візитами в Індонезіі та Камбоджі. В Камбоджі очільник Пентагону візьме участь в засіданні міністрів оборони ASEAN. 

Нагадаємо, США надали Україні більше $20 млрд допомоги відзначив Остін.

Як повідомлялося, розвідка Британії вважає, що будь-які рішення, які прийматиме російський Генштаб, будуть частково залежати від настання зими.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков повідомляв: Збройні сили використовують зимовий час для підготовки, оновлення та посилення. 

Теги: армія Україна Пентагон США

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