ЗСУ матимуть перевагу взимку – Пентагон

Завдяки підтримці міжнародних партнерів, українська армія буде в значно кращому стані в холодну пору року, ніж супротивник

США та міжнародна спільнота «зробили багато, щоб допомогти підготувати українців до боротьби взимку і допомогти їм продовжувати тиснути на супротивників у зимові місяці». Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на питання під час спільної пресконференції з міністром оборони Інзонезії Прабово Субіанто в Джакарті 21 листопада.

Остін висловив переконання, що взимку ЗСУ «будуть у значно кращому стані, ніж їхні супротивники, завдяки речам, які ми надаємо».

З наближенням зими Україна досягнула успіхів на полі бою, наголосив посадовець. Він також відзначив успіхи ЗСУ в обороні Києва, звільненні Харківської області та Херсона і запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Ми зосереджуємося на тому, щоб надати їм повну підтримку, вони зосереджуються на тому, щоб повернути кожен дюйм своєї суверенної території, – додав він. – Важко передбачити, які будуть зміни і у які строки, але ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно».

Цього тижня Остін перебуває з візитами в Індонезіі та Камбоджі. В Камбоджі очільник Пентагону візьме участь в засіданні міністрів оборони ASEAN.

Нагадаємо, США надали Україні більше $20 млрд допомоги відзначив Остін.

Як повідомлялося, розвідка Британії вважає, що будь-які рішення, які прийматиме російський Генштаб, будуть частково залежати від настання зими.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков повідомляв: Збройні сили використовують зимовий час для підготовки, оновлення та посилення.