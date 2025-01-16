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50% рятувальників мобілізують? Заява ДСНС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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50% рятувальників мобілізують? Заява ДСНС
У ДСНС прокоментували заяву про мобілізацію 50% співробітників
фото з відкритих джерел

ДСНС: Працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом

Інформація про мобілізацію 50% співробітників ДСНС не відповідає дійсності. Про це заявила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Як зазначалося раніше, 90% особового складу ДСНС заброньовано. Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що «щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто – ціною власного здоровʼя та життя».

«Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС», – підсумувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що 7 червня 2024 року було прийнято рішення про бронювання 90% працівників ДСНС та Нацполіції. Повідомлялося що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським. «За» віддали свої голоси 315 народних депутатів.

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Теги: мобілізація ДСНС Україна війна військовозобов'язаний

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