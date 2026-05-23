В Україні під час війни різко зросли ціни на найдешевше житло. Названо несподівану причину

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Найбільше подорожчання помітно у сегменті доступного житла

В Україні фіксується зростання цін на найдоступніше житло. Сталося це після запуску державних програм компенсацій, зокрема, «єВідновлення». Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Джек-пот для продавців житла економ-класу. Як уряд розбудив спекулянтів».

Саме бюджетний сегмент став найбільш чутливим до нового попиту з боку отримувачів житлових ваучерів на суму 2 млн грн. Після появи компенсацій на ринку з’явився стабільний попит, який відразу вплинув на вартість найдешевших квартир.

Зокрема, у Деснянському районі Києва, який традиційно вважається найдоступнішим сегментом столичного ринку, середня ціна житла зросла майже на 6% порівняно з початком року.

За даними аналітичних платформ, якщо на початку року середня вартість квартири тут складала близько $43 тис., то станом на травень 2026 року вона підвищилася до $45,5 тис. Зростання цін на нерухомість спостерігається і в інших районах столиці.

Водночас саме цей сегмент – однокімнатні квартири у межах $35–55 тис. – є ключовим для покупців, які використовують житлові сертифікати. Через це попит концентрується на обмеженій кількості пропозицій, що додатково впливає на ціни.

Експерти та учасники ринку пов’язують таку динаміку з активним використанням компенсаційних коштів, які стимулюють швидкі угоди та підвищений попит на дешевше житло.

Додатковим фактором називають обмежений термін дії бронювання коштів – 60 днів. Це змушує покупців оперативно ухвалювати рішення, що, за оцінками спостерігачів, також підсилює конкуренцію за найдоступніші квартири.

Окремо зазначається, що після запуску програм компенсацій зростання цін на бюджетне житло фіксують і в регіонах, де раніше аналогічні об’єкти довгий час залишалися малоліквідними.

Раніше «Главком» писав, що вже 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми «єВідновлення».

Нагадаємо, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

На реалізацію цього етапу уряд виділив 6,6 млрд грн. Цих коштів достатньо, щоб на першому етапі забезпечити власним житлом приблизно 3 300 родин.

Черга на виплати формується автоматично – пріоритет надається тим, хто раніше подав заявку за датою і часом. Житловий ваучер діє протягом 5 років, гарантуючи фінансування в межах визначеної суми.

Процес максимально цифровізований і не потребує відвідування держустанов. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, отримають пуш-повідомлення у «Дії» про старт бронювання.

Необхідно подати запит на бронювання коштів безпосередньо у застосунку. Оператор програми («Укрпошта») протягом 5 робочих днів надсилає підтвердження про успішне бронювання за наявності фінансування.

Після підтвердження бронювання у людини є 60 днів, щоб укласти угоду. Якщо кошти не будуть використані в цей термін, вони автоматично повертаються в систему і переходять до наступного заявника в черзі.

Кошти можна спрямувати на:

купівлю готової квартири або приватного будинку;

інвестування в об’єкт незавершеного будівництва;

використання суми як першого внеску за програмою іпотеки «єОселя».

Цей інструмент покликаний дати можливість людям, які втратили все через окупацію, розпочати нове життя у власних оселях на підконтрольній Україні території.