День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка

День пожежної охорони України було запроваджено у 2013 році

День пожежної охорони відзначається в Україні щороку 17 квітня

Сьогодні, 17 квітня, українці відзначають День пожежної охорони. Це свято є шаною тих, хто щодня ризикує власним життям, рятує інших, бореться з вогнем і захищає людей та їхнє майно від нищівної сили стихії.

Свято було запроваджене у 2013 році указом Віктора Януковича. Його метою є визнання важливої ролі пожежників у забезпеченні безпеки громадян, підтримка ініціатив громадських організацій та Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі протидії пожежам і ліквідації їхніх наслідків.

«Главком» зібрав привітання з Днем пожежної охорони у віршах, прозі та листівках.

Зміст

Привітання з Днем пожежної охорони України у прозі

З професійним святом пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум'я палахкотіло тільки у ваших грудях і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.

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Вітаємо зі святом, шановні пожежники! Ваша мужність і героїзм неоціненні. Бажаємо міцного здоров'я та натхнення у вашій благородній справі!

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З Днем пожежної охорони! Дякуємо за вашу відданість та самовіддану у захисті життя та майна громадян. Нехай кожен ваш день буде безпечним і успішним!

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Шановні рятівники! Ви – справжні герої, які завжди йдуть на допомогу. Зичимо вам міцного здоров'я, терпіння і міцних нервів у ваших складних справах!

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З днем мужніх та сильних людей, чий професійний обов'язок – порятунок життя та здоров'я людей. Міцного здоров'я, успіхів та сміливих вчинків. Нехай буде більше спокійних днів у Ваших трудових буднях!

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Вітаємо з Днем пожежної охорони! Ваша робота – це не тільки професія, а й покликання. Бажаємо вам завжди бути на піку справжніх героїв!

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Зі святом, дорогі пожежники! Ви – незамінні у захисті життя та майна людей. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших нелегких справах!

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Щиро вітаємо з Днем пожежної охорони! Ви – обереги нашого спокою і безпеки. Нехай ваша робота буде завжди оціненою і визнаною!

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Дорогі пожежники! Зі святом вас! Ваша смілива праця надає нам віру у безпеку. Бажаємо вам тепла, миру і безпеки в кожному вашому дні!

Привітання з Днем пожежної охорони України у віршах

Бажаємо вам простого щастя

І тихої радості земної.

Нехай вас життєві негоди

Завжди обходять стороною.

Як колись, дбайливо зберігайте

В душі прекрасні риси.

Як колись, щедро всім даруйте

Вогонь душевної теплоти.

З Днем пожежної охорони.

***

З Днем пожежної охорони

Ми Вас вітаємо!

Сили духу і мужності

Вам побажаємо.

Зарплати гідної

І менше роботи.

Нехай ваш будинок обійдуть

Будь-які незгоди!

Бажаємо вам море щастя,

Везіння і любові!

***

Пожежна охорона!

Ми вітаємо Вас!

Від пожежі Ви надійно

Захищаєте всіх нас!

Люди сильні Ви і мужні,

І завжди в біді Ви дружні.

Знаєте Ви що робить,

І у кого що горить.

Шансів у вогню немає,

Якщо пожежника хтось викликає.

І що робили ми б без Вас,

Робота Ваша – вищий клас.

***

Ви – пожежна охорона,

І скажу вам без обману:

Краще людей не знайдеш,

Хоч всю землю обійдеш.

Ви хоробрі і ви сильні,

Своїй справі завжди вірні,

Знаємо точно, що без вас,

Все згоріло б за раз.

Ми хочемо вам побажати,

Щоб могли ви довше спати,

Щоб рідше по тривозі

Піднімалися на ноги.

***

З Днем пожежної охорони

Усіх працюючих та ветеранів!

Бажаємо вам сміливості, мужності

У вашій небезпечній службі!

Вогонь нехай буде тільки в серці,

У команді – злагодженість та вірність,

Будинки – щоб завжди затишно,

А на душі – щоб не сумно!

***

Злий вогонь приборкуєте ви,

Перемагаючи його неодмінно,

Ви відважні, швидкі та сильні,

На пожежу прибуваючи миттєво.

З Днем пожежної охорони, друзі!

Вам вогонь, їдкий дим – не завада,

У вашій службі вам зволікати не можна,

Ми у праці вам бажаємо успіху!

Привітання з Днем пожежної охорони України у яскравих листівках

Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня 2025 року, християни відзначають Четвер перед Великоднем, відомий як Чистий четвер. Цей день вважається особливим святом у підготовці до Світлого Воскресіння Христового. У цей день потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух.