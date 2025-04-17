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День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
День пожежної охорони України було запроваджено у 2013 році
фото: glavcom.ua

День пожежної охорони відзначається в Україні щороку 17 квітня

Сьогодні, 17 квітня, українці відзначають День пожежної охорони. Це свято є шаною тих, хто щодня ризикує власним життям, рятує інших, бореться з вогнем і захищає людей та їхнє майно від нищівної сили стихії.

Свято було запроваджене у 2013 році указом Віктора Януковича. Його метою є визнання важливої ролі пожежників у забезпеченні безпеки громадян, підтримка ініціатив громадських організацій та Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі протидії пожежам і ліквідації їхніх наслідків.

«Главком» зібрав привітання з Днем пожежної охорони у віршах, прозі та листівках.

Зміст

Привітання з Днем пожежної охорони України у прозі

З професійним святом пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум'я палахкотіло тільки у ваших грудях і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.

***

Вітаємо зі святом, шановні пожежники! Ваша мужність і героїзм неоціненні. Бажаємо міцного здоров'я та натхнення у вашій благородній справі!

***

З Днем пожежної охорони! Дякуємо за вашу відданість та самовіддану у захисті життя та майна громадян. Нехай кожен ваш день буде безпечним і успішним!

***

Шановні рятівники! Ви – справжні герої, які завжди йдуть на допомогу. Зичимо вам міцного здоров'я, терпіння і міцних нервів у ваших складних справах!

***

З днем мужніх та сильних людей, чий професійний обов'язок – порятунок життя та здоров'я людей. Міцного здоров'я, успіхів та сміливих вчинків. Нехай буде більше спокійних днів у Ваших трудових буднях!

***

Вітаємо з Днем пожежної охорони! Ваша робота – це не тільки професія, а й покликання. Бажаємо вам завжди бути на піку справжніх героїв!

***

Зі святом, дорогі пожежники! Ви – незамінні у захисті життя та майна людей. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших нелегких справах!

***

Щиро вітаємо з Днем пожежної охорони! Ви – обереги нашого спокою і безпеки. Нехай ваша робота буде завжди оціненою і визнаною!

***

Дорогі пожежники! Зі святом вас! Ваша смілива праця надає нам віру у безпеку. Бажаємо вам тепла, миру і безпеки в кожному вашому дні!

Привітання з Днем пожежної охорони України у віршах

Бажаємо вам простого щастя
І тихої радості земної.
Нехай вас життєві негоди
Завжди обходять стороною.

Як колись, дбайливо зберігайте
В душі прекрасні риси.
Як колись, щедро всім даруйте
Вогонь душевної теплоти.
З Днем пожежної охорони.

***

З Днем пожежної охорони 
Ми Вас вітаємо!
Сили духу і мужності
Вам побажаємо.

Зарплати гідної
І менше роботи.
Нехай ваш будинок обійдуть
Будь-які незгоди!

Бажаємо вам море щастя,
Везіння і любові!

***

Пожежна охорона!
Ми вітаємо Вас!
Від пожежі Ви надійно
Захищаєте всіх нас!

Люди сильні Ви і мужні,
І завжди в біді Ви дружні.
Знаєте Ви що робить,
І у кого що горить.

Шансів у вогню немає,
Якщо пожежника хтось викликає.
І що робили ми б без Вас,
Робота Ваша – вищий клас.

***

Ви – пожежна охорона,
І скажу вам без обману:
Краще людей не знайдеш,
Хоч всю землю обійдеш.

Ви хоробрі і ви сильні,
Своїй справі завжди вірні,
Знаємо точно, що без вас,
Все згоріло б за раз.

Ми хочемо вам побажати,
Щоб могли ви довше спати,
Щоб рідше по тривозі
Піднімалися на ноги.

***

З Днем пожежної охорони
Усіх працюючих та ветеранів!
Бажаємо вам сміливості, мужності
У вашій небезпечній службі!

Вогонь нехай буде тільки в серці,
У команді – злагодженість та вірність,
Будинки – щоб завжди затишно,
А на душі – щоб не сумно!

***

Злий вогонь приборкуєте ви,
Перемагаючи його неодмінно,
Ви відважні, швидкі та сильні,
На пожежу прибуваючи миттєво.

З Днем пожежної охорони, друзі!
Вам вогонь, їдкий дим – не завада,
У вашій службі вам зволікати не можна,
Ми у праці вам бажаємо успіху!

Привітання з Днем пожежної охорони України у яскравих листівках

День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 1
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 2
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 3
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 4
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 5
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 6
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 7
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 8
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 9
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 10
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка фото 11

Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня 2025 року, християни відзначають Четвер перед Великоднем, відомий як Чистий четвер. Цей день вважається особливим святом у підготовці до Світлого Воскресіння Христового. У цей день потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух.

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Теги: свята рятувальники свято

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