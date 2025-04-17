День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
День пожежної охорони відзначається в Україні щороку 17 квітня
Сьогодні, 17 квітня, українці відзначають День пожежної охорони. Це свято є шаною тих, хто щодня ризикує власним життям, рятує інших, бореться з вогнем і захищає людей та їхнє майно від нищівної сили стихії.
Свято було запроваджене у 2013 році указом Віктора Януковича. Його метою є визнання важливої ролі пожежників у забезпеченні безпеки громадян, підтримка ініціатив громадських організацій та Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі протидії пожежам і ліквідації їхніх наслідків.
«Главком» зібрав привітання з Днем пожежної охорони у віршах, прозі та листівках.
Зміст
Привітання з Днем пожежної охорони України у прозі
З професійним святом пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум'я палахкотіло тільки у ваших грудях і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.
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Вітаємо зі святом, шановні пожежники! Ваша мужність і героїзм неоціненні. Бажаємо міцного здоров'я та натхнення у вашій благородній справі!
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З Днем пожежної охорони! Дякуємо за вашу відданість та самовіддану у захисті життя та майна громадян. Нехай кожен ваш день буде безпечним і успішним!
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Шановні рятівники! Ви – справжні герої, які завжди йдуть на допомогу. Зичимо вам міцного здоров'я, терпіння і міцних нервів у ваших складних справах!
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З днем мужніх та сильних людей, чий професійний обов'язок – порятунок життя та здоров'я людей. Міцного здоров'я, успіхів та сміливих вчинків. Нехай буде більше спокійних днів у Ваших трудових буднях!
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Вітаємо з Днем пожежної охорони! Ваша робота – це не тільки професія, а й покликання. Бажаємо вам завжди бути на піку справжніх героїв!
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Зі святом, дорогі пожежники! Ви – незамінні у захисті життя та майна людей. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших нелегких справах!
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Щиро вітаємо з Днем пожежної охорони! Ви – обереги нашого спокою і безпеки. Нехай ваша робота буде завжди оціненою і визнаною!
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Дорогі пожежники! Зі святом вас! Ваша смілива праця надає нам віру у безпеку. Бажаємо вам тепла, миру і безпеки в кожному вашому дні!
Привітання з Днем пожежної охорони України у віршах
Бажаємо вам простого щастя
І тихої радості земної.
Нехай вас життєві негоди
Завжди обходять стороною.
Як колись, дбайливо зберігайте
В душі прекрасні риси.
Як колись, щедро всім даруйте
Вогонь душевної теплоти.
З Днем пожежної охорони.
***
З Днем пожежної охорони
Ми Вас вітаємо!
Сили духу і мужності
Вам побажаємо.
Зарплати гідної
І менше роботи.
Нехай ваш будинок обійдуть
Будь-які незгоди!
Бажаємо вам море щастя,
Везіння і любові!
***
Пожежна охорона!
Ми вітаємо Вас!
Від пожежі Ви надійно
Захищаєте всіх нас!
Люди сильні Ви і мужні,
І завжди в біді Ви дружні.
Знаєте Ви що робить,
І у кого що горить.
Шансів у вогню немає,
Якщо пожежника хтось викликає.
І що робили ми б без Вас,
Робота Ваша – вищий клас.
***
Ви – пожежна охорона,
І скажу вам без обману:
Краще людей не знайдеш,
Хоч всю землю обійдеш.
Ви хоробрі і ви сильні,
Своїй справі завжди вірні,
Знаємо точно, що без вас,
Все згоріло б за раз.
Ми хочемо вам побажати,
Щоб могли ви довше спати,
Щоб рідше по тривозі
Піднімалися на ноги.
***
З Днем пожежної охорони
Усіх працюючих та ветеранів!
Бажаємо вам сміливості, мужності
У вашій небезпечній службі!
Вогонь нехай буде тільки в серці,
У команді – злагодженість та вірність,
Будинки – щоб завжди затишно,
А на душі – щоб не сумно!
***
Злий вогонь приборкуєте ви,
Перемагаючи його неодмінно,
Ви відважні, швидкі та сильні,
На пожежу прибуваючи миттєво.
З Днем пожежної охорони, друзі!
Вам вогонь, їдкий дим – не завада,
У вашій службі вам зволікати не можна,
Ми у праці вам бажаємо успіху!
Привітання з Днем пожежної охорони України у яскравих листівках
Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня 2025 року, християни відзначають Четвер перед Великоднем, відомий як Чистий четвер. Цей день вважається особливим святом у підготовці до Світлого Воскресіння Христового. У цей день потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух.
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