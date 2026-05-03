Яке релігійне свято відзначається 4 травня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Свята 4 травня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Пелагії Тарсійської

4 травня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Пелагії. Це свято присвячене мужності та непохитній вірі жінки, яка відмовилася від земних почестей заради духовного служіння.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Пелагії

4 травня православна церква згадує святу Пелагію, яка жила у III столітті в Тарсі. Вона походила з язичницької родини, але після знайомства з християнським вченням прийняла хрещення та вирішила присвятити своє життя Богу. Пелагія була настільки вродливою, що імператор Діоклетіан хотів бачити її дружиною свого спадкоємця.

Коли дівчина відмовила царевичу, заявивши, що її єдиний Наречений – Христос, вона була піддана жорстоким випробуванням. Пелагія не зламалася навіть перед загрозою смерті. За переказами, вона власноруч увійшла в розпечену мідну піч, принісши себе в жертву за віру. Церква вшановує її як покровительку дівчат та захисницю тих, хто страждає від несправедливості.

Молитва дня

О, свята мученице Пелагіє! До тебе, як до щирої заступниці та помічниці, ми звертаємося у молитві. Благаємо тебе, моли Всемилостивого Бога, щоб Він подав нам силу віри та стійкість у випробуваннях. Захисти нас від нападів ворожих, від неправди та всякого зла. Випроси для нас спокій душевний, здоров’я та благодать Господню, щоб ми з чистим серцем славили Творця нашого на віки віків.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода та врожай:

  • Якщо на Пелагію з’явилося багато хрущів – літо буде посушливим.
  • Якщо зозуля кує на сухому дереві – очікуйте похолодання.
  • Якщо сильний дощ іде цього дня – буде гарний врожай зернових.
  • Якщо ввечері чути спів солов'я – літо почнеться рано і буде теплим.

Цей день вважався сприятливим для захисту посівів та звернення до святої по допомогу в складних життєвих обставинах. Було прийнято виготовляти дерев'яні ложки з різьбленням, оскільки Пелагія вважалася покровителькою ремісників та творчих людей.

