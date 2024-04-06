ДСНС повідомила, скільки загинуло рятувальників за час повномасштабної війни

За період повномасштабного вторгнення 348 працівників ДСНС отримали поранення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинув 91 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 348 рятувальників дістали поранення. Про це Українському радіо розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

«Від початку широкомасштабного вторгнення Росії ДСНС втратила 91 працівника і 348 працівників отримали поранення. Це з урахуванням останніх даних по Харкову. Зокрема, це наші вогнеборці, рятувальники, які розбирають завали, піротехніки та інші категорії працівників ДСНС, що всі гуртом виконують роботу з метою рятувати людей і надавати їм першу допомогу», – сказав Олександр Хорунжий.

Пресофіцер зазначає, що в ДСНС збільшилася кількість техніки для розмінування.

«Вже маємо 33 машино-механізованих розмінування, а до війни їх було нуль. Вносимо корективи в алгоритми та інструкції щодо виїздів та ліквідації наслідків ворожих прильотів», – повідомив Хорунжий.

Речник зауважив, що міжнародні організації допомагають ДСНС поповнювати технічний парк.

«Якщо це піротехнічне обладнання, то це міжнародні організації ПРООН, ОБСЄ, країни-донори на зразок Південної Кореї, багато допомагають Японія, Сполучені Штати, Німеччина, Канада. Залежно від потреб, які ми формуємо, виходимо на країни, що можуть забезпечити в тому чи іншому напрямі. Якщо це питання порятунку людей, то це висотна техніка, для розбирання завалів – важка інженерна техніка, для розмінування – це броньована техніка для перевезення особового складу та важка техніка для перевезення габаритних вибухонебезпечних предметів, як авіабомби, КАБи тощо», – розповів пресофіцер ДСНС.

Олександр Хорунжий наголосив, що рятувальникам не вистачає машин важкого типу для розмінування, одну з яких, нещодавно отримали від HALO Trust.

«Загалом у ДСНС 15-16 таких машин, а потрібно мати до 80, враховуючи, що 156 тисяч квадратних кілометрів потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Це близько 26% території нашої країни», – зазначив пресофіцер ДСНС.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники.