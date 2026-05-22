Курс валют 22 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
Національний банк оновив офіційний курс валют на 22 травня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,23 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок пʼятниці, 22 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар і злотий подорожчали, а євро залишилося на тому ж рівні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,23, євро – 51,30 грн, польського злотого – 12,07 грн. Долар виріс на 1 коп., євро залишилося без змін, а злотий піднявся на 2 коп.

Курс валют станом на 22 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,2341 51,3027 59,3666 12,0753 56,1204
Ощадбанк
 43,90 / 44,45 51,05 / 51,70 58,10 / 60,10 11,40 / 12,20 54,80 / 56,80
Приватбанк
 43,85 / 44,45 50,75 / 51,75 57,40 / 59,50 11,55 / 12,10 56,05 / 59,00
ПУМБ
  43,90 / 44,50 51,30 / 52,00 58,60 / 60,00 11,88 / 12,18 -
monobank
 44,02 / 44,43 51,10 / 51,80 - - -
Райффайзен
 43,95 / 44,45 51,10 / 51,65 56,90 / 60,40 11,40 / 12,40 53,30 / 57,10
OTP Bank
 43,65 / 44,35 51,00 / 51,95 - - 56,00 / 56,90
Укрсиббанк
 43,90 / 44,45 50,90 / 51,80 57,70 / 60,10 - 54,90 / 56,90
* курс валют станом на 08:30 22 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

