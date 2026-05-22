Курс валют 22 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,23 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок пʼятниці, 22 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар і злотий подорожчали, а євро залишилося на тому ж рівні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,23, євро – 51,30 грн, польського злотого – 12,07 грн. Долар виріс на 1 коп., євро залишилося без змін, а злотий піднявся на 2 коп.

Курс валют станом на 22 травня 2026 року