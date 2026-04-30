День прикордонника: яку зарплату отримують захисники кордонів України

Від 20 130 до понад 200 000 грн: дохід залежить від місця служби та виду завдань

Сьогодні, 30 квітня, Україна відзначає День прикордонника – професійне свято військових Державної прикордонної служби України (ДПСУ), які першими стримували удар у перші години повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ДПСУ. Редакція зібрала актуальні дані про грошове забезпечення прикордонників у 2026 році.

Свято, що веде відлік із 1918 року

День прикордонника відзначається в Україні щороку 30 квітня. Дата обрана невипадково: саме 30 квітня 1918 року підрозділ Армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Влодимира Сікевича, звільнивши частину Донбасу, вийшов на міжнародно визнаний кордон УНР – тобто вперше взяв під охорону незалежний український кордон.

Нинішню дату свята встановив указом № 111/2018 від 27 квітня 2018 року президент Петро Порошенко. До того свято кілька разів змінювало дату: спочатку відзначалося 4 листопада, потім – 28 травня.

Сьогодні ДПСУ – це не лише служба на контрольно-пропускних пунктах. В умовах повномасштабної війни прикордонники безпосередньо беруть участь у бойових діях. У складі відомства діють підрозділи бригадного типу – «Сталевий кордон», «Помста», «Гарт» і «Форпост», – а також елітний загін спеціального призначення «ДОЗОР» (10-й окремий загін оперативного реагування).

Базове грошове забезпечення

Грошове забезпечення прикордонника складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавок за вислугу років та додаткових виплат за особливості служби.

За даними офіційного сайту Державної прикордонної служби України, мінімальне грошове забезпечення контрактника ДПСУ становить від 20 100 грн на місяць. Для прикордонників, які проходять службу у підрозділах бригадного типу, мінімальний рівень вищий – від 25 000 грн.

«Бойові» виплати: до 200 000 грн і більше

Ключову роль у формуванні доходу відіграють додаткові виплати на період воєнного стану. Відповідно до постанови Кабміну № 168 та роз'яснень ДПСУ, їхній розмір залежить від виду завдань і місця служби:

100 000 грн – за безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи в районах їх здійснення або на тимчасово окупованій території;

70 000 грн – одноразова винагорода за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення або на території противника;

50 000 грн – для військових, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів та командувань, що здійснюють оперативне управління підрозділами на передовій;

30 000 грн – за виконання бойових або спеціальних завдань згідно з наказами у складі чинних угруповань військ.

Таким чином, загальний дохід прикордонника, який несе службу безпосередньо на передовій, може перевищувати 200 000 грн на місяць.

Соціальний пакет

Держава надає прикордонникам та їхнім родинам розширений соціальний пакет. За даними ДПСУ, він включає:

службове житло або грошову компенсацію за оренду;

безоплатне медичне обслуговування та реабілітацію;

щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;

щорічну допомогу на оздоровлення;

пільги для дітей при вступі до навчальних закладів;

виплату при укладанні першого контракту – від 24 224 грн.

Чи зростуть виплати

У бюджеті на 2026 рік загального підвищення базових окладів прикордонників не передбачено – ставки залишаються на рівні кінця 2025 року. Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14355, який пропонує встановити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців на рівні 100 000 грн на місяць. Документ поки що не ухвалено.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у 2024 році затвердив проєкт указу щодо змін умов військової служби в ДПСУ. Зокрема, прикордонники, які отримали поранення або травми, отримали можливість лікування тривалістю до 12 місяців із повним збереженням грошового забезпечення.

