День прикордонника: яку зарплату отримують захисники кордонів України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua

День прикордонника: яку зарплату отримують захисники кордонів України
Прикордонники стоять на варті державного кордону з перших годин повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Від 20 130 до понад 200 000 грн: дохід залежить від місця служби та виду завдань

Сьогодні, 30 квітня, Україна відзначає День прикордонника – професійне свято військових Державної прикордонної служби України (ДПСУ), які першими стримували удар у перші години повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ДПСУ. Редакція зібрала актуальні дані про грошове забезпечення прикордонників у 2026 році.  

Свято, що веде відлік із 1918 року

День прикордонника відзначається в Україні щороку 30 квітня. Дата обрана невипадково: саме 30 квітня 1918 року підрозділ Армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Влодимира Сікевича, звільнивши частину Донбасу, вийшов на міжнародно визнаний кордон УНР – тобто вперше взяв під охорону незалежний український кордон.

Нинішню дату свята встановив указом № 111/2018 від 27 квітня 2018 року президент Петро Порошенко. До того свято кілька разів змінювало дату: спочатку відзначалося 4 листопада, потім – 28 травня.

Сьогодні ДПСУ – це не лише служба на контрольно-пропускних пунктах. В умовах повномасштабної війни прикордонники безпосередньо беруть участь у бойових діях. У складі відомства діють підрозділи бригадного типу – «Сталевий кордон», «Помста», «Гарт» і «Форпост», – а також елітний загін спеціального призначення «ДОЗОР» (10-й окремий загін оперативного реагування). 

Базове грошове забезпечення

Грошове забезпечення прикордонника складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавок за вислугу років та додаткових виплат за особливості служби.

За даними офіційного сайту Державної прикордонної служби України, мінімальне грошове забезпечення контрактника ДПСУ становить від 20 100 грн на місяць. Для прикордонників, які проходять службу у підрозділах бригадного типу, мінімальний рівень вищий – від 25 000 грн.

«Бойові» виплати: до 200 000 грн і більше  

Ключову роль у формуванні доходу відіграють додаткові виплати на період воєнного стану. Відповідно до постанови Кабміну № 168 та роз'яснень ДПСУ, їхній розмір залежить від виду завдань і місця служби:

  • 100 000 грн – за безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи в районах їх здійснення або на тимчасово окупованій території;
  • 70 000 грн – одноразова винагорода за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення або на території противника;
  • 50 000 грн – для військових, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів та командувань, що здійснюють оперативне управління підрозділами на передовій;
  • 30 000 грн – за виконання бойових або спеціальних завдань згідно з наказами у складі чинних угруповань військ.

Таким чином, загальний дохід прикордонника, який несе службу безпосередньо на передовій, може перевищувати 200 000 грн на місяць.

Соціальний пакет

Держава надає прикордонникам та їхнім родинам розширений соціальний пакет. За даними ДПСУ, він включає:

  • службове житло або грошову компенсацію за оренду;
  • безоплатне медичне обслуговування та реабілітацію;
  • щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;
  • щорічну допомогу на оздоровлення;
  • пільги для дітей при вступі до навчальних закладів;
  • виплату при укладанні першого контракту – від 24 224 грн.

Чи зростуть виплати

У бюджеті на 2026 рік загального підвищення базових окладів прикордонників не передбачено – ставки залишаються на рівні кінця 2025 року. Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14355, який пропонує встановити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців на рівні 100 000 грн на місяць. Документ поки що не ухвалено.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у 2024 році затвердив проєкт указу щодо змін умов військової служби в ДПСУ. Зокрема, прикордонники, які отримали поранення або травми, отримали можливість лікування тривалістю до 12 місяців із повним збереженням грошового забезпечення.

До слова, «Главком» раніше публікував дані про виплати військовослужбовців після змін з 1 серпня 2024 року

Читайте також

32-річний уродженець Черкащини разом зі спільниками організовував незаконні маршрути для виїзду чоловіків за кордон
У Києві викрито схему втечі чоловіків до ЄС через Білорусь за $10 тис.
8 квiтня, 16:43
Польські митники виявили радіоактивні долари у пасажирки з України
Польські прикордонники вилучили в українки купюру, що «випромінювала» радіацію
17 квiтня, 20:50
Модернізація передбачає два ключові напрямки
«єЧерга» для легкових авто: як і коли запрацює
20 квiтня, 21:59
Гроші, вилучені під час обшуку
$3 тис. за «послугу»: у Києві викрито схему незаконної легалізації іноземців
21 квiтня, 09:38
Вокаліста місцевої панк-групи сплутали з журналістом Дмитром Гордоном
Росія «затримала» Дмитра Гордона (фото)
15 квiтня, 16:18
12 квітня 2026 року українці святкують Великдень
У Києві освячено перші Великодні кошики (репортаж)
12 квiтня, 08:37
Глава УГКЦ привітав українців із Великоднем
Глава УГКЦ привітав українців із Великоднем
11 квiтня, 22:44
Всього за 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки»
На зарплаті у Милованова. Хто з урядовців отримує мільйони у приватному виші
6 квiтня, 15:06
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:00

Середня зарплата в Україні зросла: дані Держстату
Середня зарплата в Україні зросла: дані Держстату
День прикордонника: яку зарплату отримують захисники кордонів України
День прикордонника: яку зарплату отримують захисники кордонів України
Курс валют 30 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 30 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 30 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 30 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Кешбек на пальне. Уряд продовжив дію програми
Кешбек на пальне. Уряд продовжив дію програми
Уряд виділив 2 млрд грн на компенсації за зруйноване обстрілами житло
Уряд виділив 2 млрд грн на компенсації за зруйноване обстрілами житло

День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
