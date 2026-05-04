4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 4 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 травня у світі відзначають Міжнародний день пожежників. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святої мучениці Пелагії Тарсійської.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пожежників

4 травня 1999 року вперше було організовано Міжнародний день пожежників (IFFD). Він був заснований після того, як 4 січня 1999 року електронною поштою по всьому світу було розіслано послання у зв’язку з загибеллю цих п’ятьох пожежників в Австралії. Дата – 4 травня – і раніше була традиційним днем пожежників у багатьох європейських країнах. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, у католицькій традиції – покровителя пожежників.

У цю дату пропонується згадувати тих пожежників, які загинули, виконуючи свою роботу під час несення служби в місцевих регіональних громадах. Вони присвятили своє життя захисту всіх нас. Ми ж, зі свого боку, можемо проявити нашу підтримку і вдячність пожежним по всьому світу, які продовжують захищати нас протягом усього року.

З честю надягаючи і демонструючи у цей День сині та червоні стрічки, прикріплені одна до одної, беручи участь у меморіальних або публічних подіях, кожен може висловити нашу загальну подяку пожежним повсюди. Нагадаємо, що професійне свято Дня працівників пожежної охорони України відзначається 17 квітня.

День «Зоряних воєн» (Star Wars Day)

Неофіційне свято, яке відзначають мільйони фанатів кіносаги Джорджа Лукаса по всьому світу. Дата обрана через каламбурну гру слів: фраза «May the Force be with you» («Нехай буде з тобою Сила») звучить схоже на «May the fourth be with you» («Нехай четверте травня буде з тобою»).

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Пелагії

4 травня православна церква вшановує пам’ять святої Пелагії Тарсійської. Вона жила у III столітті в Малій Азії та була надзвичайно вродливою дівчиною з заможної родини. Пелагія відмовилася від шлюбу зі спадкоємцем імператора Діоклетіана, обравши шлях служіння Христу.

За свою непохитну віру та відмову принести жертву ідолам, вона була піддана жорстоким катуванням. Свята прийняла мученицьку смерть у розпеченому мідному волі. Вона вважається покровителькою невинних дівчат та захисницею тих, хто зазнає несправедливих утисків.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на черемсі з'явилося багато квітів – літо буде дощовим;

соловей заспівав раніше за зозулю – очікуйте на дуже врожайний та щасливий рік;

якщо вранці немає роси на траві – погода скоро зміниться;

багато хрущів літає – до посушливого літа.

У народі цей день називали «Пелагія-заступниця», оскільки вірили, що свята захищає птахів та допомагає скривдженим.

Історичні події

1807 рік – Франція та Персія укладають Фінкенштайнський договір, що кладе початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії;

1838 рік – діячі культури викупляють з кріпацької неволі Тараса Шевченка;

1863 рік – починають будувати Одеську залізницю на ділянці Одеса-Балта;

1878 рік – в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше демонструє винайдений ним фонограф;

1904 рік – США отримують зону Панамського каналу в безстрокове володіння;

1904 рік – в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс починають виробництво автомобілів під назвою «Роллс-ройс»;

1915 рік – закінчується бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень – перший великий бій Українських січових стрільців;

1979 рік – Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем'єром Великої Британії;

1986 рік – зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів;

2023 рік – під час російсько-української війни війська української ППО за допомогою ЗРК Patriot вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал».

Іменини

День ангела святкують: Антон, Іван, Кирило, Клемент, Леонтій, Марія, Микита, Пелагія.