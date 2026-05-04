Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 4 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 травня у світі відзначають Міжнародний день пожежників. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святої мучениці Пелагії Тарсійської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 травня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пожежників

4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

4 травня 1999 року вперше було організовано Міжнародний день пожежників (IFFD). Він був заснований після того, як 4 січня 1999 року електронною поштою по всьому світу було розіслано послання у зв’язку з загибеллю цих п’ятьох пожежників в Австралії. Дата – 4 травня – і раніше була традиційним днем пожежників у багатьох європейських країнах. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, у католицькій традиції – покровителя пожежників.

У цю дату пропонується згадувати тих пожежників, які загинули, виконуючи свою роботу під час несення служби в місцевих регіональних громадах. Вони присвятили своє життя захисту всіх нас. Ми ж, зі свого боку, можемо проявити нашу підтримку і вдячність пожежним по всьому світу, які продовжують захищати нас протягом усього року.

З честю надягаючи і демонструючи у цей День сині та червоні стрічки, прикріплені одна до одної, беручи участь у меморіальних або публічних подіях, кожен може висловити нашу загальну подяку пожежним повсюди. Нагадаємо, що професійне свято Дня працівників пожежної охорони України відзначається 17 квітня.

День «Зоряних воєн» (Star Wars Day)

4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Неофіційне свято, яке відзначають мільйони фанатів кіносаги Джорджа Лукаса по всьому світу. Дата обрана через каламбурну гру слів: фраза «May the Force be with you» («Нехай буде з тобою Сила») звучить схоже на «May the fourth be with you» («Нехай четверте травня буде з тобою»).

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Пелагії

4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

4 травня православна церква вшановує пам’ять святої Пелагії Тарсійської. Вона жила у III столітті в Малій Азії та була надзвичайно вродливою дівчиною з заможної родини. Пелагія відмовилася від шлюбу зі спадкоємцем імператора Діоклетіана, обравши шлях служіння Христу.

За свою непохитну віру та відмову принести жертву ідолам, вона була піддана жорстоким катуванням. Свята прийняла мученицьку смерть у розпеченому мідному волі. Вона вважається покровителькою невинних дівчат та захисницею тих, хто зазнає несправедливих утисків.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на черемсі з'явилося багато квітів – літо буде дощовим;
  • соловей заспівав раніше за зозулю – очікуйте на дуже врожайний та щасливий рік;
  • якщо вранці немає роси на траві – погода скоро зміниться;
  • багато хрущів літає – до посушливого літа.

У народі цей день називали «Пелагія-заступниця», оскільки вірили, що свята захищає птахів та допомагає скривдженим.

Історичні події

  • 1807 рік – Франція та Персія укладають Фінкенштайнський договір, що кладе початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії;
  • 1838 рік – діячі культури викупляють з кріпацької неволі Тараса Шевченка;
  • 1863 рік – починають будувати Одеську залізницю на ділянці Одеса-Балта;
  • 1878 рік – в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше демонструє винайдений ним фонограф;
  • 1904 рік – США отримують зону Панамського каналу в безстрокове володіння;
  • 1904 рік – в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс починають виробництво автомобілів під назвою «Роллс-ройс»;
  • 1915 рік – закінчується бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень – перший великий бій Українських січових стрільців;
  • 1979 рік – Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем'єром Великої Британії;
  • 1986 рік – зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів;
  • 2023 рік – під час російсько-української війни війська української ППО за допомогою ЗРК Patriot вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал».

Іменини

День ангела святкують: Антон, Іван, Кирило, Клемент, Леонтій, Марія, Микита, Пелагія.

Читайте також:

Теги: календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

12 квітня 2026 року українці святкують Великдень
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
12 квiтня, 06:45
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
5 квiтня, 06:30
Страсна п'ятниця – один з найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем
Страсна п'ятниця 2026: листівки, привітання у віршах і прозі
10 квiтня, 07:00
Росії існувала чітка система тарифів на релігійні послуги для бізнесу
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
8 квiтня, 12:25
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 21 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 квітня 2026: традиції та молитва
20 квiтня, 22:00
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:00
Посівний календар на травень 2026 року: графік висадки овочів та квітів
Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
26 квiтня, 21:30
Яке релігійне свято відзначається 28 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 квітня 2026: традиції та молитва
27 квiтня, 22:00

Суспільство

4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 4 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 травня 2026: традиції та молитва
Окупант пішов воювати проти України, щоб урятувати 20 своїх котів
Окупант пішов воювати проти України, щоб урятувати 20 своїх котів
«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії
«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії
Прогноз погоди на тиждень 4 – 10 травня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 4 – 10 травня 2026 року
Палестинець узяв собі позивний Хохол і воює за ЗСУ
Палестинець узяв собі позивний Хохол і воює за ЗСУ

Новини

Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
2 травня, 09:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua