Загибель українців у ДТП біля Венеції: МЗС зробило уточнення

Міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій

Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова

Серед загиблих внаслідок аварії автобусу в Італії, четверо українців, а не п’ятеро, як повідомлялося. раніше. Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Главкому».

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«Італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, постраждалих в ДТП поблизу Венеції. За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення», – розповів виданню Ніколенко.

Vi sarebbero per ora almeno due morti accertati e una quarantina di feriti nell'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il tragico bilancio sembra essere destinato a salire Le prime foto tratte da fermi immagini del Tg1 e Tg2 Rai https://t.co/cUObC24Hyf pic.twitter.com/F4AsbA5maJ Будь ласка, читайте текст після реклами October 3, 2023

За його словами, постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає.

«Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, що поблизу італійської Венеції в районі Местре автобус з 40 туристами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 м.

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Як наслідок щонайменше 21 людина загинула. Серед жертв двоє дітей. Також 15 пасажирів дістали поранення. Попередньо місцеві ЗМІ писали, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій.

Повідомлялося, що в транспорті перебували німці та українці. Згодом МЗС в коментарі підтвердило, що серед жертв і постраждалих є громадяни України.