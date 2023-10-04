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Загибель українців у ДТП біля Венеції: МЗС зробило уточнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загибель українців у ДТП біля Венеції: МЗС зробило уточнення
Міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій
фото: Reuters

Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова

Серед загиблих внаслідок аварії автобусу в Італії, четверо українців, а не п’ятеро, як повідомлялося. раніше. Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Главкому».

«Італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, постраждалих в ДТП поблизу Венеції. За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення», – розповів виданню Ніколенко.

За його словами, постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає.

«Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, що поблизу італійської Венеції в районі Местре автобус з 40 туристами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 м.

Як наслідок щонайменше 21 людина загинула. Серед жертв двоє дітей. Також 15 пасажирів дістали поранення. Попередньо місцеві ЗМІ писали, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій.

Повідомлялося, що в транспорті перебували німці та українці. Згодом МЗС в коментарі підтвердило, що серед жертв і постраждалих є громадяни України.

Теги: ДТП дороги Італія українці аварія автобус

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