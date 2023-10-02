Як живуть та скільки заробляють біженці з України на Алясці

Переселенці з Украни на Алясці можуть отримувати понад $14 за годину і працювати неповний робочий день

49 штат США, Аляска, стає новим будинком для сотень українських переселенців. Упродовж останнього року близько 500 українців прибули на Аляску. Згідно з прогнозами місцевих органів управління, до кінця 2023 року сюди приїде ще 250 осіб. До кінця наступного року тут очікують прийняти ще дві сотні біженців з України, йдеться у матеріалі «Ранку Вдома».

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Понад 90% українців, які зараз живуть на Алясці, прибули до цього штату в рамках американської федеральної програми «Єднання заради України». Програму запустили 2022 року, щоб дозволити громадянам України приїхати до США на тимчасове перебування протягом двох років. Переважно українці приїжджають до Анкориджа – найбільшого міста штату та до невеликого містечка Делта-Джанкшен. За даними перепису населення, саме тут із 1990-х років проживають найбільші українські громади Аляски.

«Причина такого інтересу українців до Аляски зрозуміла. Все завдяки сильній підтримці української діаспори. Зазвичай у рейтингу розселення біженців серед усіх штатів Аляска посідає 45 місце. Тепер, завдяки українцям та їхнім міцним родинним зв'язкам, ми увійшли до 25 найкращих для переселенців штатів», – каже директор Служби допомоги біженцям Ісса Спатрісано.

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З жовтня 2022 року служба допомоги біженцям на Алясці допомогла працевлаштуватися щонайменше 135 переселенцям. Українці отримали роботу на повний день із середньою оплатою $18,5 на годину. Частина переселенців змогли влаштуватися на неповний робочий день із середньою оплатою понад $14 за годину. Головна мета працівників служби – допомагати українцям знаходити роботу, яка б повністю відповідала їхнім навичкам та попередньому професійному досвіду.

«Більшість українців, які приїхали на Аляску, це люди працездатного віку. Від 19 до 64 років. Це вигідна співпраця. Алясці потрібні працівники. Історично склалося так, що населення штату зменшується. Особливий дефіцит відчувається кваліфікованими працівниками працездатного віку. Насправді українські біженці приносять нашій державі набагато більше, ніж просто економічні вигоди», – резюмувала Ісса Спатрісано.

Наразі Міністерство праці Сполучених Штатів разом із соціальними службами Аляски розробляють найкращі умови для широкого співробітництва роботодавців та потенційних працівників – переселенців із України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 серпня, Сполучені Штати Америки продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців на 18 місяців – до 19 квітня 2025 року. Про це повідомляє міністерство національної безпеки США.

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Також програму розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Крім того, студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються приблизно 26 тис. українців, а ще 166,7 тис. можуть мати право на отримання такого статусу.