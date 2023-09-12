Україна на порозі нового опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи
Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період
Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
«Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від «Нафтогазу» обсяги «блакитного палива» за фіксованою ціною – 7,4 грн за кубічний метр», – сказав прем'єр.
Шмигаль пояснив, що це та пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи.
«Наразі триває укладання договорів між «Нафтогазом» і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані», – додав Шмигаль.
Шмигаль також заявив, що станом на сьогодні підготовка української енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.
«Більше ніж місяць залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію», – сказав очільник уряду.
Зокрема Денис Шмигаль озвучив поточні результати підготовки до опалювального сезону:
- АЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.
- ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.
- ТЕЦ. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно.
- ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.
Як «Главком» писав раніше, щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).
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