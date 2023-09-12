Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Україна на порозі нового опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна на порозі нового опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи
фото з відкритих джерел

Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період

Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від «Нафтогазу» обсяги «блакитного палива» за фіксованою ціною – 7,4 грн за кубічний метр», – сказав прем'єр.

Шмигаль пояснив, що це та пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи.

«Наразі триває укладання договорів між «Нафтогазом» і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані», – додав Шмигаль.

Шмигаль також заявив, що станом на сьогодні підготовка української енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.

«Більше ніж місяць залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію», – сказав очільник уряду.

Зокрема Денис Шмигаль озвучив поточні результати підготовки до опалювального сезону:

  • АЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.
  • ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.
  • ТЕЦ. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно.
  • ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.

Як «Главком» писав раніше, щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Читайте також: Щоб не погас блакитний вогник. Складна розмова про газовий бізнес під час війни
Теги: зима опалення Денис Шмигаль населення бізнес Нафтогаз України міністр тарифи Міненерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріл Херсонщини: кількість загиблих зросла
Обстріл Херсонщини: кількість загиблих зросла
13 серпня, 14:10
У трубній промисловості відновлення морських шляхів скоротить собівартість продукції і дозволить повернутися до довоєнного випуску
Федерація роботодавців України закликала світ допомогти Україні з розблокуванням портів для всіх видів продукції
22 серпня, 14:41
Навчання триватимуть щонайменше шість місяців, за цей час потрібних навичок встигнуть набути не лише пілоти, а й техніки
Українські військові вже почали навчання на F-16
19 серпня, 21:28
Умеров секретар Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим
Нардеп назвав чиновника, який стане наступним міністром оборони України
31 серпня, 10:05
Глави МЗС Туреччини та Росії зустрілися для перемовин
Лавров розповів, з якими країнами хоче дружити Росія
31 серпня, 20:30
PepsiCo збільшила свої доходи в РФ у перший рік повномасштабного вторгнення
НАЗК внесло дві корпорації до списку міжнародних спонсорів війни
1 вересня, 12:46
Орбан анонсував відмову Угорщини від палива з РФ
Орбан анонсував відмову Угорщини від російського палива
Вчора, 00:56
Кім Чен Ин планує відвідати Владивосток до 17 вересня
Кім Чен Ин поїде на зустріч із Путіним у бронепоїзді
10 вересня, 19:37
Навчання пройдуть в рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня
Росія запанікувала: у Вірменії стартували спільні із США військові навчання
Вчора, 15:27

Особисті фінанси

Україна на порозі нового опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи
Україна на порозі нового опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи
В українських магазинах зросла ціна на популярне м'ясо
В українських магазинах зросла ціна на популярне м'ясо
НБУ нагадав, де можна обміняти старі монети та банкноти: перелік адрес
НБУ нагадав, де можна обміняти старі монети та банкноти: перелік адрес
Мінсоцполітики повідомило, коли заплановано наступне підвищення пенсій
Мінсоцполітики повідомило, коли заплановано наступне підвищення пенсій
В українських магазинах різко впала ціна на популярний овоч
В українських магазинах різко впала ціна на популярний овоч
Юристи дали інструкцію, як погасити заборгованість онлайн
Юристи дали інструкцію, як погасити заборгованість онлайн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
15K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
13K
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
11K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
9031
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
7142
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту