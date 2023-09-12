Україна на порозі нового опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи

Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період

Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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«Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від «Нафтогазу» обсяги «блакитного палива» за фіксованою ціною – 7,4 грн за кубічний метр», – сказав прем'єр.

Шмигаль пояснив, що це та пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи.

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«Наразі триває укладання договорів між «Нафтогазом» і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані», – додав Шмигаль.

Шмигаль також заявив, що станом на сьогодні підготовка української енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.

«Більше ніж місяць залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію», – сказав очільник уряду.

Зокрема Денис Шмигаль озвучив поточні результати підготовки до опалювального сезону:

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АЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.

ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

ТЕЦ. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно.

ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.

Як «Главком» писав раніше, щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).