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«Нафтогаз» роз’яснив, чому в платіжках приходять завищені суми

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Нафтогаз» роз’яснив, чому в платіжках приходять завищені суми
У разі несвоєчасного надання даних, підприємство визначає їх самостійно
фото з відкритих джерел

Цифри «на папері» можуть суттєво відрізнятись від фактичних

«Нафтогаз» попередив споживачів, що у разі несвоєчасного надання газопостачальній компанії даних про спожитий обсяг природного газу підприємство визначає їх самостійно.

Зазначається, що клієнти можуть з різних причин не передавати показники лічильників, в результаті чого цифри у платіжках можуть відрізнятися від реальних спожитих кубів «блакитного палива».

Якщо абонент не надає дані про обсяги спожитого газу, вони визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року, тому цифри в платіжці можуть відрізнятися від фактичних.

Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, клієнтам потрібно вчасно передавати показники лічильників, тобто з 28-го по 5-те число.

«Якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання», – роз’яснив «Нафтогаз».

Нагадаємо, Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов зауважив, що «Нафтогаз» комплексно готується до ймовірних атак росіян під час опалювального сезону.

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Теги: Нафтогаз України газ українці

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