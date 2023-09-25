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Цю зиму Україна зможе пройти за рахунок газу власного видобутку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Цю зиму Україна зможе пройти за рахунок газу власного видобутку
фото з відкритих джерел

«Нафтогаз» комплексно готується до ймовірних атак росіян під час опалювального сезону

Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Об'єм газу вже перевищує 15 млрд кубометрів. Очевидно, що ми будемо входити в зиму з більшим об'ємом, аніж планували», - сказав Чернишов.

Він зауважив, що «Нафтогаз» комплексно готується до ймовірних атак росіян під час опалювального сезону.

Очільник «Нафтогазу» зазначив, що група цьогоріч збільшила видобуток газу. «Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку; і розрахунки підтверджують таку можливість», – запевнив Чернишов.

Він також зауважив, що після виходу із дефолту Група «Нафтогаз» є фінансово здоровою та готовою до роботи на міжнародному ринку капіталів.

Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» повідомив, що трапиться з цінами на газ взимку.

Раніше повідомлялсоя, що НАК «Нафтогаз України» зміг забезпечити накопичення газу в підземних сховищах газу (ПСГ) на рекордному рівні завдяки взаємній довірі з бізнесом.

Теги: Нафтогаз України опалювальний сезон Олексій Чернишов газ

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