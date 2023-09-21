«Нафтогаз» повідомив, що трапиться з цінами на газ взимку

За словами очільника «Нафтогазу, підготовка до опалювального сезону пройшла на належному рівні

Ціни на газ для населення і для підприємств Теплокомуненерго залишаються стабільними і не змінюватимуться до кінця зими

Україна входить в осінньо-зимовий сезон з достатньою кількістю газу у підземних сховищах, зберігаючи стабільну цінову політику. Про це повідомив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

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«Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств Теплокомуненерго (ТКЕ) залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому я маю заспокоїти населення в цьому відношенні, а також міста і підприємства теплокомуненерго», – наголосив Чернишов.

Зокрема, за словами очільника «Нафтогазу, підготовка до опалювального сезону пройшла на належному рівні.

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Нагадаємо, запаси газу в сховищах України становлять 14,7 млрд кубометрів. Голова правління компанії Олексій Чернишов підкреслив, що група «Нафтогаз» достроково виконала розпорядження Кабінету Міністрів України з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року – до 1 листопада накопичити цей обʼєм для проходження опалювального сезону.

Також ми писали, що до 30 квітня 2024 року, як мінімум ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

До слова, з 1 жовтня 2023 року в Україні змінюється підхід у визначенні мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.