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Колишньому керівнику «облгазу Фірташа» обрано запобіжний захід

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Колишньому керівнику «облгазу Фірташа» обрано запобіжний захід
Детективи Бюро економічної безпеки України отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України
фото з відкритих джерел

Колишньому голові правління АТ «Криворіжгаз» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Колишньому голові правління АТ «Криворіжгаз» у межах справи Фірташа обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 160 млн грн. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

В межах кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки України отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України (ГТС). Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 202 млн грн.

Наразі колишній голова правління акціонерного товариства підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Зазначимо, БЕБ викрило організовану групу осіб, яка здійснювала масштабні розкрадання палива із газотранспортної системи. До схеми були причетні керівники окремих облгазів «Регіональної Газової Компанії» (РГК), які підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. Підозрювані упродовж 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній.

Раніше СБУ заявила, що зібрала доказову базу на голів правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які, за даними Служби безпеки, причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України, так званої схеми «облгазів Фірташа».

До слова, у Group DF спростовують всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти бізнесів, топменеджерів та акціонера Групи Дмитра Фірташа.

«Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес Групи.

Ми вважаємо, що країна, яка сьогодні бореться за європейські цінності на передовій, не може допустити того, щоб скотитися в епоху більшовицького воєнного комунізму та займатися незаконною експропріацією бізнесу.

Група заявляє про безпідставність та неспроможність висунутих звинувачень, оприлюднених сьогодні у матеріалах СБУ. Адвокати Групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту», – заявили в компанії.

Зазначимо, що найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК «Нафтогаз України».

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Теги: Дмитро Фірташ газ Бюро економічної безпеки України

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