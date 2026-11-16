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Нав’язливі посередники. Нардепка пояснила, чому діяльність рієлторів треба привести в законні рамки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нав’язливі посередники. Нардепка пояснила, чому діяльність рієлторів треба привести в законні рамки
Як пояснила Шуляк, законопроєкт №16145 передбачає створення відкритого реєстру рієлторів
фото: shutterstock

Шуляк: Зрозумілі правила потрібні обом сторонам

В Україні планують законодавчо врегулювати діяльність рієлторів, щоб зробити ринок нерухомості прозорішим, захистити клієнтів від нав’язаних послуг і встановити чіткі правила роботи посередників. Про це заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає «Главком».

«Зрозумілі правила потрібні обом сторонам. Клієнту, щоб знати, кому довіряє житло й гроші. Доброчесному фахівцю, щоб його кваліфікацію визнавали, а роботу оцінювали за чіткими для всіх правилами. Та сьогодні інтереси клієнтів і надавачів послуг часто поляризовані. Люди говорять про нав’язане посередництво й непрозорі умови співпраці. Коли клієнт не може вільно вирішити, чи потрібен йому рієлтор, довіру побудувати складно. Тому регулювання має закріпити добровільність послуги, визначити зрозумілі правила роботи й відповідальність сторін. Саме так рієлтор і клієнт зможуть будувати співпрацю на довірі. Про це говорили на круглому столі «Законодавче регулювання рієлторської діяльності. Аналіз законопроєктів №16145 та альтернативних №16145-1, №16145-2», – наголосила нардепка.

Нав’язливі посередники. Нардепка пояснила, чому діяльність рієлторів треба привести в законні рамки фото 1

Як пояснила Шуляк, законопроєкт №16145, над яким робоча група працювала майже дев’ять місяців, передбачає створення відкритого реєстру рієлторів і компаній, запровадження іспиту для підтвердження професійних знань, професійних стандартів та чіткої відповідальності сторін. Окремо зареєстровано законопроєкт №16192, який пропонує встановити штрафи за незаконну діяльність у сфері посередництва без позбавлення волі.

«Потреба в правилах особливо відчутна під час повномасштабної війни. Сотні тисяч людей шукають житло, орендують, купують або продають його, часто звертаючись до посередників. Водночас точних даних про кількість фахівців на ринку немає. Профільні організації називають кілька тисяч своїх членів, а загальні оцінки сягають десятків тисяч. Людина має мати змогу перевірити, хто надає їй послугу і чи має необхідну кваліфікацію», – підсумувала нардепка.

Нагадаємо, міністри та депутати обговорюють три підходи до майбутнього рієлторської діяльності: повну заборону професії, захист прав добросовісних посередників і законодавче регулювання ринку нерухомості. Відповідні пропозиції містяться у двох електронних петиціях до Кабінету міністрів та законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді.

До слова, в Україні та Польщі діють різні підходи до регулювання рієлторської діяльності. Зокрема, у Польщі обов’язкове державне ліцензування рієлторів скасували ще у 2014 році. Про особливості роботи польського ринку нерухомості та досвід, який може бути корисним для України, розповіла президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха.

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Теги: нерухомість житло Олена Шуляк

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