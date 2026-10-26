Рієлторів можуть заборонити: Кабмін розглядає три ініціативи щодо ринку нерухомості

В Україні пропонують як повністю заборонити посередницькі послуги, так і захистити права фахівців та встановити єдині правила їхньої роботи

Міністри та депутати обговорюють три підходи до майбутнього рієлторської діяльності: повну заборону професії, захист прав добросовісних посередників і законодавче регулювання ринку нерухомості. Відповідні пропозиції містяться у двох електронних петиціях до Кабінету міністрів та законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді, пише «Главком».

У петиції №10590 до Кабінету міністрів пропонують повністю заборонити діяльність рієлторів та агентств нерухомості.

Серед аргументів автори називають тіньові схеми й ухилення від оподаткування, нав’язування посередницьких послуг, додаткові витрати для покупців та орендарів, а також відсутність достатніх юридичних гарантій. На їхню думку, діяльність посередників також перешкоджає прямому контакту між власниками нерухомості та клієнтами.

Протилежну позицію викладено в петиції №11148. Її автори пропонують не ототожнювати всю професію з недобросовісними посередниками та захистити право фахівців на справедливу оплату виконаної роботи.

Вони наголошують, що робота рієлтора охоплює не лише показ нерухомості, а й пошук клієнтів, рекламу об’єктів, організацію переглядів, перевірку інформації, переговори та супровід укладення угод.

Автори петиції не пропонують запроваджувати єдиний тариф: вартість послуг, на їхню думку, має визначатися домовленістю сторін. Водночас умови співпраці, розмір комісії та відповідальність потрібно погоджувати заздалегідь.

Серед інших пропозицій – професійна сертифікація, зрозумілі правила роботи та захист прав як клієнтів, так і посередників. Автори також закликають до публічного обговорення майбутнього регулювання ринку.

Третій підхід передбачений законопроєктом №16145, який стосується законодавчого регулювання посередницьких послуг у сфері нерухомості.

Документ пропонує встановити єдині правила роботи, визначити права й обов’язки рієлторів та клієнтів, запровадити вимоги до професійної кваліфікації й акредитації агентів, а також передбачити відповідальність за порушення. Окремо йдеться про професійне самоврядування.

Мета запропонованого регулювання – скоротити тіньовий сектор і посилити захист людей від шахрайства під час купівлі, продажу та оренди житла.

Варто нагадати, що влада під час війни зібралася переформатувати ринок рієлторських послуг, який в Україні десятиліттями діє стихійно. Зокрема, Верховна Рада готує законопроєкт, який має встановити правила роботи для посередників в угодах з придбання нерухомості, визначити їхні обов’язки та відповідальність перед клієнтами. Ідея проста: відсікти з ринку випадкових людей і зробити послуги прозорими.