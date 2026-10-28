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Квартиру пропагандиста Лєбєдєва в Києві продали за 8 млн грн

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Квартиру пропагандиста Лєбєдєва в Києві продали за 8 млн грн
Дворівневе приміщення Лєбєдєва на вулиці Саксаганського раніше використовувалося як офіс його студії
фото: ФДМУ, Forbes

Переможцем аукціону стала компанія, співвласник якої раніше вже відмовлявся оплачувати цю нерухомість

Фонд державного майна України 28 жовтня провів аукціон із продажу конфіскованої квартири російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва в центрі Києва. За нерухомість запропонували понад 8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати торгів у Prozorro.Продажі.

Йдеться про дворівневе приміщення площею 193,2 кв. м на вулиці Саксаганського, 26/26. Воно розташоване на шостому поверсі історичного будинку та раніше використовувалося як офіс київської філії студії Лєбєдєва.

За право придбати санкційний актив змагалися двоє учасників. Стартова ціна становила 7 074 850 грн, а переможна пропозиція – 8 011 000 грн. Таким чином, вартість зросла на 936 150 грн.

За інформацією ZAXID.NET, переможцем торгів стало ТОВ «Медіастеп», співвласниками якого є Сергій Небилиця та Дмитро Шкляр.

Цікаво, що Небилиця вже намагався придбати цю нерухомість. На попередньому аукціоні його компанія «Діта Комодітіз» запропонувала 8,37 млн грн, однак згодом відмовилася сплачувати кошти.

Цього разу переможець має протягом 25 робочих днів після формування протоколу оплатити придбання, а до укладення договору купівлі-продажу – погасити заборгованість за комунальні послуги. Отже, остаточне оформлення угоди ще попереду.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Фонд держмайна повторно виставив на продаж приміщення Лєбєдєва на Саксаганського. Об'єкт має панорамний краєвид на центр Києва, три кабінети, кухню, два санвузли та три балкони.

Крім того, 30 червня 2026 року на аукціоні продали першу квартиру Лєбєдєва площею 138,5 кв. м на Ярославовому Валу. За помешкання поблизу Золотих воріт запропонували 13,5 млн грн. Переможцем стало ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем».

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Теги: нерухомість ProZorro аукціон послуги

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