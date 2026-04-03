Купити нерухомість стане складніше. Держава зобов’язує рієлторів «стукати» на клієнтів

Війна і бізнес
Кароліна Терещенко
Рієлтори можуть вимагати підтвердження доходів під час купівлі нерухомості
Мінфін включив рієлторів до системи фінансового моніторингу. Тепер вони повинні збирати дані про клієнтів

Процедура купівлі чи продажу квартири в Україні може стати забюрократизованішою. Держава вирішила посилити фінансовий контроль на ринку нерухомості і залучити до нього ще одного учасника – рієлторів. Тепер агенти з нерухомості повинні не лише підбирати квартири та вести переговори між сторонами, а й перевіряти клієнтів, збирати їхні персональні дані та звітувати державі про підозрілі операції.

На ринку нерухомості такі нововведення викликали суперечки. Представники галузі кажуть: функції фінмоніторингу вже виконують банки та нотаріуси, а нові вимоги створюють «потрійний контроль». Чи зміняться правила купівлі житла для українців і чому рієлтори побоюються нових правил, розбирався «Главком».

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, що суттєво змінює підхід до виявлення ризикових операцій та взаємодії між контролюючими органами. Один з ключових наслідків – включення рієлторів до кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Офіційна підстава – наказ Мінфіну №322, ухвалений ще у 2021 році, проте на практиці його механізми не застосовувалися.

Лист, якого ніхто не чекав

Міністерство фінансів України офіційно включило рієлторів до системи фінансового моніторингу, і тепер вони мають звітувати про угоди з нерухомістю. Йдеться насамперед про операції від 400 тис. грн. Тобто більшість угод може потрапити під контроль. Для контексту: навіть найскромніша однокімнатна квартира в обласному центрі пробиває цю планку.

27 березня 2026 року у стінах Верховної Ради відбулося засідання робочої групи з удосконалення законодавства у сфері захисту житлових прав, де розглядалися ключові питання регулювання діяльності рієлторів та фінансового моніторингу. Члени групи вели гостру дискусію: Мінфін та Держфінмоніторинг наполягають на жорсткому звітуванні перед контролюючими органами. Питання – чи встигне ринок пристосуватися.

Що тепер вимагатимуть у покупців

Перелік нових обов'язків рієлтора включає ідентифікацію клієнтів, збір паспортних даних та ідентифікаційний код (ІПН), зберігання документів щонайменше п'ять років і – найголовніше – повідомлення Держфінмону про підозрілі операції або спроби їх проведення. Саме це є ключовим зобов'язанням за законом.

У Мінфін наголосили: рієлтори не зобов'язані звітувати про кожну угоду понад 400 тис. грн. Обов'язок подавати дані про так звані «порогові фінансові операції» на рієлторів не поширюється – це вимога для інших категорій суб'єктів фінмоніторингу. Натомість рієлтори застосовують ризик-орієнтований підхід: перевіряють не всіх підряд, а звертають увагу на конкретні ознаки – нетипові схеми розрахунків, готівкові операції, незрозуміле походження коштів, участь нерезидентів.

Важливо розуміти: для переважної більшості покупців із «білими» доходами нові правила – це переважно додаткова анкета та один-три додаткових днів очікування. Ключовим документом, який регулює фінансовий моніторинг в Україні, залишається закон «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом». Він передбачає два рівні контролю: державний та первинний – і в цьому сенсі принципово не змінився.

Те, що зміниться – кількість суб’єктів первинного моніторингу. І відповідальність, яку тепер несе рієлтор: не лише за супровід угоди, а й за належну перевірку клієнта ще на підготовчому етапі.

«Потрійний контроль» – чи дублювання?

Раціональне запитання виникає одразу: навіщо ще один гравець у системі, де вже є нотаріус і банк? Понад 10 років нотаріуси при здійсненні операцій із нерухомим майном виконують обов’язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу – перевіряють документи, ідентифікують сторони, моніторять підозрілі операції. Мінфін, утім, спростовує популярне формулювання про «потрійний контроль»: оцінювачі як окрема категорія суб'єктів фінмону в законі взагалі не визначені, тож коректніше говорити про два наявні рівні контролю – нотаріальний і банківський – до яких тепер додається рієлторський. Але це не означає дублювання: кожен із учасників контролює свій етап. Рієлтори закривають окремий «сліпий кут» – момент до угоди, коли нотаріуса ще немає, але гроші й наміри вже є.

Раніше ринок знаходив обхідні шляхи. Класична схема: розрахунок готівкою з формулюванням у договорі, що кошти вже сплачено. Нотаріус фіксував факт угоди, не маючи реальних важелів перевірки джерел готівки. Тепер відповідальність за таке формулювання несе і рієлтор. За невиконання вимог фінмоніторингу йому загрожують штрафи у сотні тисяч гривень.

Рієлтор: «Нас хочуть зробити контролерами, але ми до цього не готові»

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха у коментарі «Главкому» розповіла: «Суб’єктами фінансового моніторингу в угоді вже є два гравці: якщо угода проходить через банк – контроль здійснює банк, якщо оформлюється нотаріально, а всі угоди з відчуження нерухомості є нотаріальними – то нотаріус. Він же перевіряє документи, ідентифікує особи, моніторить підозрілі операції, перевіряє санкційні списки. Банк так само – будь-який переказ понад тисячу доларів вимагає підтвердження джерела коштів. А рієлтор не проводить розрахунків взагалі. Ми укладаємо цивільний договір про посередництво і не передаємо кошти між сторонами. Через нашу послугу неможливо відмити гроші – вона в рази менша за вартість об’єкта».

Гайдамаха не заперечує проти самої ідеї контролю. При цьому вказує на абсурдність того, як вимоги мали б виглядати на практиці.

«Ідею долучити рієлторів до фінмону обговорювали і раніше. Але це дивно виглядає на практиці. Людина дзвонить за оголошенням, приходить подивитися квартиру. Вона ще не є моїм клієнтом, ми навіть договір не підписали. І що – я вже маю вимагати у неї паспорт і питати, звідки гроші? Це нереально і навіть відштовхує людей», – пояснює рієлторка.

Окремо вона порушує питання захисту даних. У договорах із клієнтами рієлтори зазвичай прописують нерозголошення інформації. Як поєднати цей обов'язок із вимогою передавати персональні дані до Держфінмону – і хто гарантуватиме їхню безпеку в системі – залишається для агентів незрозумілим.

За словами Гайдамахи, реєстраційні листи від Мінфіну отримали навіть ті, хто давно не практикує. «Складається враження масової розсилки по відкритих реєстрах – без розбору, хто активний, а хто закрив ФОП два роки тому», – зазначає вона.

Рієлторка також звертає увагу на розподіл відповідальності. За «новими правилами», дані про одну угоду до Держфінмону можуть подавати три сторони: нотаріус, банк і тепер рієлтор.

«Але якщо інформація виявиться невірною чи неповною – відповідати, судячи з усього, доведеться рієлтору», – підкреслює президентка Асоціації.

Вона побоюється і зворотного ефекту реформи. Припускає, що частина її колег може закрити ФОП або піти у «тінь». Наразі цей ринок і так непрозорий – приблизно 90% гравців поза правовим полем. Якщо тиск посилиться надмірно, неофіційних угод стане ще більше.

Інші експерти ринку нерухомості теж застерігають, що деякі посередники можуть намагатися обійти фінмон за підвищену комісію – 10-15% замість стандартних 5%.

Для клієнтів із легальними доходами підвищення комісій не передбачається – рієлтори кажуть, що стараються утримати стандартну ставку попри зростання витрат на юристів і навчання персоналу. Але для тих, хто не може підтвердити походження коштів, «сіра» опція може виглядати привабливо. Що, власне, і є найбільшим ризиком реформи.

Кароліна Терещенко, «Главком»

