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Платитимуть за повернення додому: біженці з України можуть отримати фінансову допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Платитимуть за повернення додому: біженці з України можуть отримати фінансову допомогу
Громадська організація планує підтримати 50 осіб, які вимушено залишили Україну
фото з відкритих джерел

Українські біженці, котрі планують повернутися додому, можуть отримати 18 тис. грн, які виплачуватимуть три місяці

Громадяни України мають можливість отримати нову грошову допомогу. Виплати отримають ті, хто з початком війни поїхали за кордон, а тепер планують повернутися додому. Йдеться про громадян, які працювали у громадському, освітньому та культурному секторах. Про це повідомляє громадська організація Інша освіта.

Хто може отримати 18 тис. грн

Громадська організація планує підтримати 50 осіб, які вимушено залишили Батьківщину, але зараз повертаються. Програма передбачає фінансову підтримку у розмірі 18 тис. грн, які виплачуватимуть три місяці.

Фінансування допоможе відновити освітянам чи культурним діячам свої проекти в Україні. А на додаткові 10 тис. грн, які надає громадська організація, люди зможуть організувати робочі простори, менторство чи навчання.

Цією програмою можуть скористатися активісти, діячі культури та мистецтв, соціальні підприємці, які:

  • після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, але планують повернутися до України у наступні три місяці та шукають підтримки для того, щоб відновити свою професійну діяльність;
  • після 24 лютого 2022 року поїхали за кордон, але повернулися до України протягом останніх трьох місяців і хочуть відновити свою професійну діяльність.

Пріоритет надаватиметься людям, які працюють за такими напрямками:

  • культура та мистецтво;
  • неформальна освіта;
  • громадський активізм;
  • екологія та охорона навколишнього середовища;
  • незалежні медіа;
  • подолання наслідків війни у суспільстві;
  • соціальні інновації та соціальне підприємництво;
  • захист прав людини.

Як взяти участь у програмі

Грошова підтримка українцям надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine.

Для участі в програмі потрібно заповнити форму до 29 вересня 2023 року, після чого з вами зв’яжуться організатори.

Нагадаємо, близько 5 млн громадян України покинули країну через військові дії та економічну ситуацію і поки не планують повертатися. Про те як уряд планує повертати заробітчан додому.

До слова, лише близько 10% українських біженців, які опинились у Чехії, планують найближчим часом повернутися на батьківщину.

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Теги: біженці гроші Україна

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