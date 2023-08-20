Захід запропонує Києву вступ до НАТО в обмін на поступки Росії – WSJ

Багато західних посадовців не вважають, що США та їхні союзники можуть залишити на розсуд Києва визначення остаточної мети завершення війни

На Заході є група посадовців, які спонукають Україну до територіальних компромісів з Росією, але ані Київ, ані Москва не приймають такий варіант завершення війни. Як повідомляє The Wall Street Journal, США та їхні ключові європейські партнери, такі як Німеччина, категорично проти сценарію перемоги РФ у цій війні, але і забезпечити перемогу України союзники по НАТО не готові.

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В матеріалі йдеться, що у приватних розмовах багато західних посадовців не вважають, що США та їхні союзники можуть залишити на розсуд Києва визначення остаточної мети завершення війни.

Серед них є побоювання, пише The Wall Street Journal, що «максималістські цілі» України гарантують нескінченну війну, і тому вони хотіли б запропонувати Україні угоду, щоб вона змирилася з фактичною втратою частини території в обмін на членство в НАТО чи ЄС або обіцянки довгострокової військової та економічної допомоги.

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Це міркування видання пояснює прагненням на Заході стримати конфлікт, шокові хвилі якого відчуваються у світовій економіці, а також невпевненістю в тому, як довго західні виборці підтримуватимуть нинішній рівень допомоги Києву та невірою в те, що Україна зможе повністю вигнати російські війська зі своєї території.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував скандал з головою його канцелярії, який казав, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на відмову від частини своєї території.

Також Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України.

Зокрема Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій.