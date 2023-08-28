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All inclusive, але дешевше: Туреччина запропонує туристам новий вид відпочинку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
All inclusive, але дешевше: Туреччина запропонує туристам новий вид відпочинку
Туристичні оператори хочуть привабити на курорти більше родин із дітьми, і заборонити алкоголь
фото з відкритих джерел

Туристичним компаніям почнуть пропонувати путівки на турецькі курорти із «все включено», але без алкоголю

Майбутнє системи готелів «все включено» у Туреччині опинилось під знаком питання. «Революційну» пропозицію для туристичного сектора Туреччини, яка може не сподобатися деяким туристам, зробив генеральний директор Bentour Деніз Угур.  Про це пише видання TurizmGuncel.

Угур закликав кардинально змінити концепцію «все включено» в готелях країни, взагалі виключивши з неї алкоголь. За його словами, це необхідно для того, щоб збалансувати ціни на організовані тури та утримати інтерес сімей до відпочинку в Туреччині.

Цінники на готелі в Туреччині суттєво піднялися в 2023 році, вразивши туристів. Країна стала суттєво дорожчою навіть у порівнянні з багатьма іншими середземноморськими напрямками. Це зростання частково пояснюється тим, що готелі були впевнені в тому, що зможуть привабити не менше туристів у 2022 році. Також серед причин – інфляція в країні, яка перевищує 50%.

Сучасне ціноутворення, яке запропонували турки, іноземному туристичному ринку аж ніяк не сподобалося.

Угур наголосив на необхідності збереження конкурентоспроможності Туреччини в очах іноземних туристів. Він висловив стурбованість підвищенням цін у 2023 році і заявив: «Для того, щоб надати доступний відпочинок у Туреччині для родин з дітьми, необхідно знизити ціни», оскільки замість рекомендованих 0-5% готельєри підняли ціни набагато вище, то слід подумати як це найкраще зробити. 

Зокрема експерт запропонував створити основні пакети послуг «все включено» з обмеженим обсягом спиртного та зовсім без нього. За його словами, така пропозиція цілком може бути реалізована, щоб, по-перше, залучати більше туристів які подорожують з дітьми, по-друге, різко не підвищувати ціни через алкоголь, що дорожчає через рекордне збільшення податків на нього.

Спиртне взагалі слід зробити додаткою опцією пакету, упевнений він. «Вже зараз велика кількість готелів у Туреччині продають дорогі імпортні напої за додаткову плату», – наголосив фахівець.

Угур порівняв свою пропозицію з моделлю, яку використовують круїзні лайнери – вона, на його думку, більш економічна та гнучка для гостей. Цей крок допоможе Туреччині зберегти свою привабливість і залишатися лідером у світовій туристичній сфері, упевнений глава Bentour. 

Нагадаємо, оригінальний спосіб шахрайства винайшли на турецькому курорті Ізмір: винахідливі шахраї пограбували 47 готелів на цілих 15 млн. турецьких лір (більше 20 млн гривень).

Принаймні, як повідомляє пресслужба Управління боротьби з шахрайством Ізмірського на майже однакову схему шахрайства поскаржилися 47 готелів. При цьому не уточнюється скільки готелів постраждали, але з контексту повідомлення випливає, що шахраї «обнесли» саме 47 готелів.

Схема була така: шахраї дзвонили на ресепшен готелю, представлялися власником готелю, який заявляв, що планує ремонт чи реновацію – і терміново на неї потрібні гроші. Таким чином у 47 довірливих співробітників було виманено корпоративних коштів в обсязі 15 млн. турецьких лір (понад 20 млн. грн).

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Теги: Туреччина гроші відпочинок алкоголь ремонт

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