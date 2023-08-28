All inclusive, але дешевше: Туреччина запропонує туристам новий вид відпочинку

Туристичним компаніям почнуть пропонувати путівки на турецькі курорти із «все включено», але без алкоголю





Майбутнє системи готелів «все включено» у Туреччині опинилось під знаком питання. «Революційну» пропозицію для туристичного сектора Туреччини, яка може не сподобатися деяким туристам, зробив генеральний директор Bentour Деніз Угур. Про це пише видання TurizmGuncel.

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Угур закликав кардинально змінити концепцію «все включено» в готелях країни, взагалі виключивши з неї алкоголь. За його словами, це необхідно для того, щоб збалансувати ціни на організовані тури та утримати інтерес сімей до відпочинку в Туреччині.

Цінники на готелі в Туреччині суттєво піднялися в 2023 році, вразивши туристів. Країна стала суттєво дорожчою навіть у порівнянні з багатьма іншими середземноморськими напрямками. Це зростання частково пояснюється тим, що готелі були впевнені в тому, що зможуть привабити не менше туристів у 2022 році. Також серед причин – інфляція в країні, яка перевищує 50%.

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Сучасне ціноутворення, яке запропонували турки, іноземному туристичному ринку аж ніяк не сподобалося.

Угур наголосив на необхідності збереження конкурентоспроможності Туреччини в очах іноземних туристів. Він висловив стурбованість підвищенням цін у 2023 році і заявив: «Для того, щоб надати доступний відпочинок у Туреччині для родин з дітьми, необхідно знизити ціни», оскільки замість рекомендованих 0-5% готельєри підняли ціни набагато вище, то слід подумати як це найкраще зробити.

Зокрема експерт запропонував створити основні пакети послуг «все включено» з обмеженим обсягом спиртного та зовсім без нього. За його словами, така пропозиція цілком може бути реалізована, щоб, по-перше, залучати більше туристів які подорожують з дітьми, по-друге, різко не підвищувати ціни через алкоголь, що дорожчає через рекордне збільшення податків на нього.

Спиртне взагалі слід зробити додаткою опцією пакету, упевнений він. «Вже зараз велика кількість готелів у Туреччині продають дорогі імпортні напої за додаткову плату», – наголосив фахівець.

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Угур порівняв свою пропозицію з моделлю, яку використовують круїзні лайнери – вона, на його думку, більш економічна та гнучка для гостей. Цей крок допоможе Туреччині зберегти свою привабливість і залишатися лідером у світовій туристичній сфері, упевнений глава Bentour.

Нагадаємо, оригінальний спосіб шахрайства винайшли на турецькому курорті Ізмір: винахідливі шахраї пограбували 47 готелів на цілих 15 млн. турецьких лір (більше 20 млн гривень).

Принаймні, як повідомляє пресслужба Управління боротьби з шахрайством Ізмірського на майже однакову схему шахрайства поскаржилися 47 готелів. При цьому не уточнюється скільки готелів постраждали, але з контексту повідомлення випливає, що шахраї «обнесли» саме 47 готелів.

Схема була така: шахраї дзвонили на ресепшен готелю, представлялися власником готелю, який заявляв, що планує ремонт чи реновацію – і терміново на неї потрібні гроші. Таким чином у 47 довірливих співробітників було виманено корпоративних коштів в обсязі 15 млн. турецьких лір (понад 20 млн. грн).

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