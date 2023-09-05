Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нацбанк порахував витрати українців в магазинах та інтернеті

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нацбанк порахував витрати українців в магазинах та інтернеті
Загалом українці здійснили 1242,5 млн операцій на суму 385,2 млрд грн
фото: RBC

Переважна більшість українців віддають перевагу безготівковим розрахункам

Попри другий рік війни безготівкові розрахунки в Україні залишаються на високому рівні. Про це свідчить статистика Нацбанку.

Фінансовий регулятор зазначив, що кількість операцій (як безготівкових, так і з готівкою) з використанням платіжних карток українських банків, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1 842,9 млн, а їх сума — 1 334,9 млрд грн.

Нацбанк порахував, що з них безготівковими були 1 710,6 млн операцій на загальну суму 829,5 млрд грн. У ІІ кварталі 2023 року частка цих операцій за сумою становила 62,1% у загальній сумі угод із платіжними картками, а за кількістю – 92,8%.

Залежно від виду безготівкових операцій, у II кварталі 2023 року найчастіше розрахунки проводились у торгових мережах – як за сумою, так і за кількістю (46,4% та 72,6% відповідно). Загалом українці здійснили 1242,5 млн операцій на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у II кварталі поточного року становили третину за сумою (32,1%), а за кількістю операцій – 8,5%. Оплата товарів та послуг в Інтернеті – 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

НБУ зазначив, що середня сума однієї угоди становила:

  • у торговельній мережі – 310 грн;
  • перекази з картки на картку - 1 829 грн;
  • оплата товарів та послуг в Інтернеті – 495 грн.
Нацбанк порахував витрати українців в магазинах та інтернеті фото 1

Нагадаємо, гривневі банкноти та дрібні монети зразків до 2003 року можна обміняти до 30 вересня включно. Після цієї дати вони остаточно вилучаються з готівкового обігу. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 коп. та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску. 

Теги: інтернет українці НБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Нацбанк порахував витрати українців в магазинах та інтернеті
Нацбанк порахував витрати українців в магазинах та інтернеті
Кабмін назвав фахівців, яким буде найлегше знайти роботу в Україні
Кабмін назвав фахівців, яким буде найлегше знайти роботу в Україні
Скільки українцям треба зберігати квитанції про сплату комуналки: роз'яснення
Скільки українцям треба зберігати квитанції про сплату комуналки: роз'яснення
Гетманцев шокований: найбільша кількість мікрокредитів видається з 3 по 4 ранку
Гетманцев шокований: найбільша кількість мікрокредитів видається з 3 по 4 ранку
НАЗК дасть українцям можливість заробити на корупціонерах  
НАЗК дасть українцям можливість заробити на корупціонерах  
Куди дівати зношені долари? Гетманцев розказав, чим обернулося свавілля обмінників
Куди дівати зношені долари? Гетманцев розказав, чим обернулося свавілля обмінників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
14K
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
12K
Геть від Москви! Чорногорська православна церква обрала нового україномовного предстоятеля
9806
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення
8523
Трагедія у Дніпрі. Колишня дружина загиблого чоловіка повідомила нові деталі
6228
На Україну насувається антициклон Olenka

Новини

«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Сьогодні, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Сьогодні, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту