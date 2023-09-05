Нацбанк порахував витрати українців в магазинах та інтернеті

Переважна більшість українців віддають перевагу безготівковим розрахункам

Попри другий рік війни безготівкові розрахунки в Україні залишаються на високому рівні. Про це свідчить статистика Нацбанку.

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Фінансовий регулятор зазначив, що кількість операцій (як безготівкових, так і з готівкою) з використанням платіжних карток українських банків, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1 842,9 млн, а їх сума — 1 334,9 млрд грн.

Нацбанк порахував, що з них безготівковими були 1 710,6 млн операцій на загальну суму 829,5 млрд грн. У ІІ кварталі 2023 року частка цих операцій за сумою становила 62,1% у загальній сумі угод із платіжними картками, а за кількістю – 92,8%.

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Залежно від виду безготівкових операцій, у II кварталі 2023 року найчастіше розрахунки проводились у торгових мережах – як за сумою, так і за кількістю (46,4% та 72,6% відповідно). Загалом українці здійснили 1242,5 млн операцій на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у II кварталі поточного року становили третину за сумою (32,1%), а за кількістю операцій – 8,5%. Оплата товарів та послуг в Інтернеті – 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

НБУ зазначив, що середня сума однієї угоди становила:

у торговельній мережі – 310 грн;

перекази з картки на картку - 1 829 грн;

оплата товарів та послуг в Інтернеті – 495 грн.

Нагадаємо, гривневі банкноти та дрібні монети зразків до 2003 року можна обміняти до 30 вересня включно. Після цієї дати вони остаточно вилучаються з готівкового обігу. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 коп. та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.