Уперше з початку війни НБУ дозволив продавати населенню більше валюти. Є нюанс

За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів

У Нацбанку вважають, що зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову

Національний банк України пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів. Це сталося вперше з початку війни. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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«Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів.

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Як зазначається, з цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

Вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

Збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

У Нацбанку вважають, що зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

«За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів», – додали в НБУ.

Нагадаємо, раніше НБУ повідомив, чи переглядатиме офіційний курс долара.