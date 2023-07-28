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Рада просить НБУ дозволити бізнесу одноразово продати рублі, які є на рахунках

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Рада просить НБУ дозволити бізнесу одноразово продати рублі, які є на рахунках
Національний банк України
фото з відкритих джерел

Депутати закликали НБУ дозволити бізнесу «позбавитися баласту»

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку закликав Національний банк внести зміни до постанови, якою були заборонені операції в рублях агресора, і дозволити українському бізнесу одноразово поміняти ці рублі на гривні – адже зараз ці кошти просто зависли на рахунках, і не приносять користі економіці. Про це йдеться у зверненні Комітету до регулятора.

«Заборона на операції з російськими рублями та білоруськими рублями спричинила негативні наслідки для економіки України, яка й без цього перебуває в критичній ситуації: це призвело до нестачі обігових коштів для підприємств, які мали рахунки в рублях, та неможливості виконання грошових зобов’язань», – вказали у Комітеті. 

Депутати зауважили, що наразі виникає небезпека дефолту підприємств, падіння ліквідності окремих підприємств та національної економіки в цілому: підприємства втрачають можливості розвитку, існують великі ризики їх подальшої зупинки, скорочення персоналу та зниження податкових відрахувань, що ще більш негативно вплине на економіку країни. 

«Фактично, російські рублі та білоруські рублі залишаються баластом для українських компаній. За даними Нацбанку обсяг, коштів на вкладних/поточних рахунках юридичних осіб у російських рублях станом на 01.03.2023 становив 2 079,9 млн грн (в еквіваленті), або 56,9 млн дол», – вказують у Комітеті.

Депутати також вказали, що рішення РНБО щодо санкцій, які були застосовані до російських фінансових установ, жодним чином не стосується українських банків та їх клієнтів-резидентів України. Та наголосили: вирішення питання залежить виключно від НБУ, який має для цього всі повноваження, і закликали внести зміни до Постанови правління від 24 лютого 2022 року № 18.

«Дозвіл українським банкам за заявкою клієнтів конвертувати рублі забезпечить приплив валюти в Україну замість неліквіду у вигляді залишків рублів, перетворить рубльовий неліквід на допомогу силам оброни України, та поповнить державний бюджет», – резюмували у Комітеті.

Раніше президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах також закликав НБУ дозволити компаніям провести одноразову операцію з обміну рублів – оскільки гроші мають не лежати замороженими на рахунках, а працювати на благо української економіки.

Теги: бюджет гроші бізнес рублі Нацбанк

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