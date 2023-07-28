Рада просить НБУ дозволити бізнесу одноразово продати рублі, які є на рахунках

Депутати закликали НБУ дозволити бізнесу «позбавитися баласту»

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку закликав Національний банк внести зміни до постанови, якою були заборонені операції в рублях агресора, і дозволити українському бізнесу одноразово поміняти ці рублі на гривні – адже зараз ці кошти просто зависли на рахунках, і не приносять користі економіці. Про це йдеться у зверненні Комітету до регулятора.

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«Заборона на операції з російськими рублями та білоруськими рублями спричинила негативні наслідки для економіки України, яка й без цього перебуває в критичній ситуації: це призвело до нестачі обігових коштів для підприємств, які мали рахунки в рублях, та неможливості виконання грошових зобов’язань», – вказали у Комітеті.

Депутати зауважили, що наразі виникає небезпека дефолту підприємств, падіння ліквідності окремих підприємств та національної економіки в цілому: підприємства втрачають можливості розвитку, існують великі ризики їх подальшої зупинки, скорочення персоналу та зниження податкових відрахувань, що ще більш негативно вплине на економіку країни.

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«Фактично, російські рублі та білоруські рублі залишаються баластом для українських компаній. За даними Нацбанку обсяг, коштів на вкладних/поточних рахунках юридичних осіб у російських рублях станом на 01.03.2023 становив 2 079,9 млн грн (в еквіваленті), або 56,9 млн дол», – вказують у Комітеті.

Депутати також вказали, що рішення РНБО щодо санкцій, які були застосовані до російських фінансових установ, жодним чином не стосується українських банків та їх клієнтів-резидентів України. Та наголосили: вирішення питання залежить виключно від НБУ, який має для цього всі повноваження, і закликали внести зміни до Постанови правління від 24 лютого 2022 року № 18.

«Дозвіл українським банкам за заявкою клієнтів конвертувати рублі забезпечить приплив валюти в Україну замість неліквіду у вигляді залишків рублів, перетворить рубльовий неліквід на допомогу силам оброни України, та поповнить державний бюджет», – резюмували у Комітеті.

Раніше президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах також закликав НБУ дозволити компаніям провести одноразову операцію з обміну рублів – оскільки гроші мають не лежати замороженими на рахунках, а працювати на благо української економіки.