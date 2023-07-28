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Конкордбанк спростував інформацію про позбавлення ліцензії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Конкордбанк спростував інформацію про позбавлення ліцензії
У Конкордбанку пояснили, що наразі завершується регламентна планова перевірка з боку Національного банку
фото з відкритих джерел

Заява: «Банк дотримується всіх нормативних вимог НБУ та веде прибуткову діяльність»

Банк Конкорд оприлюднив офіційну заяву, в якій спростував чутки та матеріали, що стосуються нібито позбавлення його ліцензії. За даними прес-служби банку, ця інформація розповсюджувалась конкурентами з використанням російських сайтів-«смітників» і створених російськими спецслужбами телеграм-каналів, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні.

У Конкордбанку пояснили, що наразі завершується регламентна планова перевірка з боку Національного банку, яка відбувається відповідно до узгоджених етапів і термінів. При цьому раніше, у 2022 році, в банку відбувся аудит, рекомендації якого було одразу враховано та впроваджено.

«Ми спостерігаємо та надзвичайно стурбовані тим тиском, який за допомоги ворожих ресурсів (припускаємо, що наші конкуренти) чинять на Нацбанк України та на суспільство, маніпулюючи версіями щодо висновків перевірки, видаючи за справжню версію припущення про позбавлення ліцензії. Вважаємо таку ситуацію вкрай небезпечною, адже таким чином здійснюється публічна спекуляція навколо роботи нацрегулятора», – підкреслили у банку Конкорд.

Маніпулятивно та безпідставно сформовані очікування від висновків перевірки можуть викривити реальну картину та створити загрозу безпідставного підриву довіри, додали у прес-службі.

«Банк дотримується всіх нормативних вимог НБУ та веде прибуткову діяльність. Рейтинг стійкості банку підвищено до рівня ААА. Також банк ретельно виконує всі рекомендації, які надає Національний банк України», – йдеться у заяві.

У банку розповіли, що останнім часом дії національного регулятора спричинені намаганням покращити та зробити прозорими умови ведення банківської діяльності в різних напрямках, зокрема щодо врегулювання гемблінгу. Банк Конкорд заявляє, що готовий виконувати всі умови та дотримуватись всіх правил, створених регулятором задля стабільної роботи фінансової системи України.

У банку нагадали, що за підсумками 2022 року Конкорд перейшов у категорію великих платників податків – 150 млн грн податків і зборів перераховано до бюджету. Значну частину прибутку з 2022 року банк спрямовує на благодійність і підтримку ЗСУ: загалом ця сума сягнула вже понад 116 млн грн. 

Нагадаємо, раніше інформація про позбавлення банку Конкорд з’явилася на телеграм-каналах, які СБУ пов’язує з російськими мережами впливу в Україні (зокрема – у пабліках Легітимний, Картель).

Теги: рейтинг аудит Нацбанк

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