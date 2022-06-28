Росія засекретила інформацію про свої енергоресурси

Обмеження на надання інформації вводиться на невизначений термін

Міністерство енергетики Росії припинило надання інформації про видобуток і продаж викопних природних ресурсів. Обмеження набули чинності з 24 червня.

«Припиняється надання таких інформаційних продуктів: оперативна інформація про видобуток газу (природного і нафтового) в Росії по підприємствах, споживання газу галузями промисловості по суб'єктах РФ, динаміка планової та фактичної проходки в експлуатаційному і розвідувальному бурінні, первинна переробка нафтової сировини та виробництво основних нафтопродуктів на НПЗ і ГПЗ, ціни виробників на нафтопродукти, видобуток вугілля для коксування по суб'єктах і марках вугілля, випуск концентрату по регіонах, у тому числі вугілля для коксування, відвантаження російського вугілля підприємствами-виробниками на коксохімічні та металургійні підприємства, відвантаження російського вугілля в країни ближнього і далекого зарубіжжя», – заявили в енергетичному агентстві країни-окупанта.

Додамо, що у Росії це друга хвиля закриття статистичних даних. На початку квітня Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу РФ перестало надавати статистику про динаміку видобутку нафтової сировини за місяць, про її постачання на внутрішній ринок, про експорт нафти та відвантаження автомобільного бензину з нафтопереробних заводів Росії на внутрішній ринок та експорт.

Тоді Міненерго РФ заявило, що перестало надавати статистику, оскільки «нею можуть скористатися для тиску на компанії та ринок загалом».

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на саміті групи G7 домовилися, що кошти, акумульовані за допомогою збільшення торговельного мита на російську нафту, будуть спрямовані на допомогу Україні. Також країни G7 на переговорах досягли прогресу щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

Раніше стало відомо, що лідери країн G7 доручать профільним відомствам вивчити можливість введення граничних цін на газ із Росії. На цьому наполягає прем'єр Італії Маріо Драгі.

Як відомо, починаючи з лютого 2022 року, Євросоюз ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. У відповідь, щоб не втратити ринки збуту, РФ продає іншим країнам нафту та вугілля зі знижкою. За даними агентства Bloomberg, знижки на російську нафту Urals у квітні майже досягли $35 від вартості бареля нафти Brent на світовому ринку.

Оператор газотранспортної системи (ГТС) України заявив про спроби Росії через маніпуляції з поставками газу вплинути на політику країн ЄС. Росія продовжує вдаватися до газового шантажу.