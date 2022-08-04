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Повернення в СРСР. Росія відкриває валютні магазини, де можуть робити покупки лише дипломати

Альона Боженко
Сьогодні, 00:33 glavcom.ua
Повернення в СРСР. Росія відкриває валютні магазини, де можуть робити покупки лише дипломати
Росія відкриває магазини, товари в яких будуть доступні лише дипломатам
фото із відкритих джерел

На вході в магазини у покупців перевірятимуть документи

У російських Москві та Санкт-Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, купити товари в яких зможуть лише дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій та члени їхніх сімей. Відповідну постанову ухвалив російський уряд. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Передбачається, що торгові точки розпочнуть роботу наприкінці серпня. 

В таких магазинах цінники будуть вказувати у рублях, доларах та євро. Купити їх можна буде лише вроздріб. В таких магазинах будуть продавати алкоголь, тютюн, ювелірні прикраси, косметику, парфумерію, кондитерські вироби, смартфони та годинники.

На вході в магазини у покупців перевірятимуть документи, які підтверджують, що вони перебувають на дипломатичній службі. Або ж працюють на іноземну компанію.

В Росії нагадали, що подібні duty free вже існували за радянських часів. Вони називалися «Берізка». Там одяг та техніку продавали за валюту.

«Берізка»
Мережа радянських магазинів, де харчові продукти та інші товари можна було придбати іноземцям за іноземну валюту, а радянським закордонним працівникам – за чеки Зовнішпосилторгу та Зовнішторгбанку. Такі точки були відкриті в Москві, Ленінграді (тодішня назва Санкт-Петербурга), столицях союзних республік, а також у великих обласних центрах та деяких портових і курортних містах.

Нагадаємо, черем повномасштабне вторгення із російського ринку пішло безліч відомих компаній та брендів.

Відтак McDonald’s повністю пішов з Росії і продав бізнес. Також повідомлялося, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. До відома, британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, пішла з Росії.

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Теги: росія магазин

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