Офіційний курс євро вперше перевищив 48 грн

Грошова одиниця Європейського Союзу зросла на понад 60 коп.

Курс євро встановив новий рекорд, перевищивши позначку у 48 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

Європейська валюта зросла більш ніж на 60 коп. Так, офіційний курс євро становитиме 48,0825 грн. Попередній рекорд офіційна валюта ЄС встановила 22 квітня – 47,7653 грн.

Уперше в історії курс євро перевищив рівень 48 грн скріншот

Курс на міжбанку сьогодні впав на 12 коп. і становить 41,40-41,43 грн/$ (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку курс долара піднявся на 5 коп. до 41,75 грн, а курс євро перевищив позначку у 48 грн.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Ідея пов’язана з кількома важливими факторами: перспективою членства України в Європейському Союзі, посиленням військово-політичної підтримки з боку ЄС, а також зростанням нестабільності на світових ринках і ризиком фрагментації глобальної торгівлі. Це змушує український центробанк серйозно замислитись над тим, чи не доцільніше зробити євро головною референтною валютою для гривні.

Як повідомлялося, перехід України на євро як основної курсоутворюючої валюти займе понад 15 років. Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук стверджує, що через 10-15 років Україна лише буде оцінювати наскільки вона готова і наскільки це потрібно робити. Водночас він пояснив, що історично набагато більшу вагу для України мав долар США порівняно з іншими валютами ще з початку 1990-х років.

Ніколайчук вважає, що якщо Україна стане членом ЄС, то має взяти на себе зобов’язання перейти на євро. За його словами основні показники зовнішнього сектору мають насамперед обліковуватися в євро.

До слова, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році.