Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Офіційний курс євро вперше перевищив 48 грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Офіційний курс євро вперше перевищив 48 грн
За квартал європейська валюта виросла на 4 грн
фото: unsplash.com

Грошова одиниця Європейського Союзу зросла на понад 60 коп.

Курс євро встановив новий рекорд, перевищивши позначку у 48 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

Європейська валюта зросла більш ніж на 60 коп. Так, офіційний курс євро становитиме 48,0825 грн. Попередній рекорд офіційна валюта ЄС встановила 22 квітня – 47,7653 грн.

Уперше в історії курс євро перевищив рівень 48 грн
Уперше в історії курс євро перевищив рівень 48 грн
скріншот

Курс на міжбанку сьогодні впав на 12 коп. і становить 41,40-41,43 грн/$ (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку курс долара піднявся на 5 коп. до 41,75 грн, а курс євро перевищив позначку у 48 грн.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Ідея пов’язана з кількома важливими факторами: перспективою членства України в Європейському Союзі, посиленням військово-політичної підтримки з боку ЄС, а також зростанням нестабільності на світових ринках і ризиком фрагментації глобальної торгівлі. Це змушує український центробанк серйозно замислитись над тим, чи не доцільніше зробити євро головною референтною валютою для гривні.

Як повідомлялося, перехід України на євро як основної курсоутворюючої валюти займе понад 15 років. Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук стверджує, що через 10-15 років Україна лише буде оцінювати наскільки вона готова і наскільки це потрібно робити. Водночас він пояснив, що історично набагато більшу вагу для України мав долар США порівняно з іншими валютами ще з початку 1990-х років.

Ніколайчук вважає, що якщо Україна стане членом ЄС, то має взяти на себе зобов’язання перейти на євро. За його словами основні показники зовнішнього сектору мають насамперед обліковуватися в євро.

До слова, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році.

Читайте також:

Теги: валюта курс валют Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Регулятор очікує влітку поступового сповільнення інфляції
Нацбанк пояснив, чому інфляція у травні значно пришвидшилася
Вчора, 22:15
Болгарія входить в ЄС, але не в єврозону, тому на відміну від більшості країн Європи для розрахунків тут досі використовується не євро, а болгарський лев
Лев проти. Як Болгарія готується до запровадження євровалюти Балкани
10 червня, 15:30
За словами Пишного (праворуч), чинна облікова підтримає стійкість валютного ринку
Нацбанк пояснив, чому знову залишив облікову ставку без змін
5 червня, 14:55
Голова Податкового комітету Гетманцев виступив за валютну лібералізацію Нацбанку
Голова Податкового комітету Гетманцев виступив за валютну лібералізацію Нацбанку
3 червня, 10:15
Перехід з долара на євро: чи варто українцям міняти валюту у 2025 році
Перехід з долара на євро: чи варто українцям міняти валюту у 2025 році
30 травня, 04:45
Коли Україна стане членом ЄС, то має взяти на себе зобов’язання перейти на євро
Нацбанк спрогнозував, коли Україна перейде з долара на євро
29 травня, 15:38

Особисті фінанси

Офіційний курс євро вперше перевищив 48 грн
Офіційний курс євро вперше перевищив 48 грн
Політичний шопінг: скільки коштує власна партія у 2025 році
Політичний шопінг: скільки коштує власна партія у 2025 році
Податкові борги б’ють рекорди: яку суму підприємці заборгували державі
Податкові борги б’ють рекорди: яку суму підприємці заборгували державі
Допомога від ООН для пенсіонерів: хто і як отримає виплати до липня
Допомога від ООН для пенсіонерів: хто і як отримає виплати до липня
Мед стане дефіцитом у 2025 році? Бджолярі дають тривожні прогнози
Мед стане дефіцитом у 2025 році? Бджолярі дають тривожні прогнози
«Маємо непоганий результат». Гетманцев похвалився рівнем середньої зарплати в Україні
«Маємо непоганий результат». Гетманцев похвалився рівнем середньої зарплати в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
20K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
20K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
19K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
18K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua