Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Офіційний курс євро сягнув рекорду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Офіційний курс євро сягнув рекорду
Курс євро знову зріс
фото: Depositphotos

У банках середній курс купівлі євро становить 46,90 грн, продажу – 47,90 грн

Національний банк України встановив на вівторок, 22 квітня, офіційний курс євро на рівні 47,02 грн/євро, що свідчить про суттєве зростання. За тиждень євровалюта подорожчала на понад 60 копійок, що є одним із найбільших стрибків за останній час. Про це повідомляє «Главком».

У банках середній курс купівлі євро становить 46,90 грн, продажу – 47,90 грн.

Офіційний курс євро сягнув рекорду фото 1
скриншот

Натомість долар лишається більш стабільним. Його офіційний курс від НБУ – 41,39 грн/дол. У банках середній курс купівлі долара становить 41 грн, а продажу – 41,6 грн.

Офіційний курс євро сягнув рекорду фото 2

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що мита США, запроваджені щодо України, не вплинуть на вартість продуктів чи курс валют. Чиновниця зазначила, що мита не матимуть прямого впливу ні на обсяги двосторонньої торгівлі, ні на внутрішні ціни на споживчому ринку, оскільки експорт товарів до США становить лише 2,1% загального обсягу експорту.

Теги: курс валют

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США прагнуть домогтися послаблення долара щодо інших валют
Чи вплинуть мита США на курс валют і ціни на продукти? Розʼяснення Мінекономіки
3 квiтня, 22:04
Арсеній Свинаренко та Маргарита Ситник
Арсеній Свинаренко: Для українців у Фінляндії є реальна загроза русифікації
18 квiтня, 06:30
Днями Байден виступав на конференції в Чикаго
NYP розкрила суму гонорару за публічний виступ експрезидента Джо Байдена
18 квiтня, 04:33
Йдеться про надприбутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігають Центральні депозитарії цінних паперів
Заморожені активи Росії. Україна отримає від ЄС новий крупний транш
9 квiтня, 20:16
Омельченко пояснив, що Україна має значний дефіцит коштів, і що ті гроші що є, йдуть на оборонну промисловість
Україні треба стати частиною європейського газового ринку – «Центр Разумкова»
8 квiтня, 18:05
П'ятий місяць підозрювана Тетяна Крупа під арештом у столичному СІЗО
Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування
8 квiтня, 09:05

Особисті фінанси

Офіційний курс євро сягнув рекорду
Офіційний курс євро сягнув рекорду
З травня курсанти отримуватимуть підвищену стипендію
З травня курсанти отримуватимуть підвищену стипендію
Як зміняться ціни на гречку нового урожаю? Прогноз міністра аграрної політики
Як зміняться ціни на гречку нового урожаю? Прогноз міністра аграрної політики
У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств
У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств
Яйця стануть елітним продуктом? Міністр аграрної політики зробив прогноз щодо цін
Яйця стануть елітним продуктом? Міністр аграрної політики зробив прогноз щодо цін
Міністр аграрної політики пояснив, чому в Україні дорогий хліб
Міністр аграрної політики пояснив, чому в Україні дорогий хліб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
72K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
27K
Помер Папа Римський Франциск
21K
США депортували німецьких туристок через несподівану причину
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Сьогодні, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua