Офіційний курс євро сягнув рекорду

У банках середній курс купівлі євро становить 46,90 грн, продажу – 47,90 грн

Національний банк України встановив на вівторок, 22 квітня, офіційний курс євро на рівні 47,02 грн/євро, що свідчить про суттєве зростання. За тиждень євровалюта подорожчала на понад 60 копійок, що є одним із найбільших стрибків за останній час. Про це повідомляє «Главком».

У банках середній курс купівлі євро становить 46,90 грн, продажу – 47,90 грн.

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Натомість долар лишається більш стабільним. Його офіційний курс від НБУ – 41,39 грн/дол. У банках середній курс купівлі долара становить 41 грн, а продажу – 41,6 грн.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що мита США, запроваджені щодо України, не вплинуть на вартість продуктів чи курс валют. Чиновниця зазначила, що мита не матимуть прямого впливу ні на обсяги двосторонньої торгівлі, ні на внутрішні ціни на споживчому ринку, оскільки експорт товарів до США становить лише 2,1% загального обсягу експорту.