МВФ покращив прогноз курсу долара в Україні

За прогнозом МВФ, ціна на долар зростатиме, однак повільно

У 2025 році середньорічний курс буде на рівні 42,5 грн за $1

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на огляд World Economic Outlook.

Згідно з прогнозом МВФ середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2025 рік – 42,5 грн/$1 (в огляді за жовтень 2024 року – 45,0 грн/$1)

2026 рік – 45,6 грн/$1 (у жовтні прогнозували 46,8 грн/$1)

2027 рік – 47,5 грн/$1 (раніше – 48,6 грн/$1)

2028 рік – 48,9 грн/$1 (раніше – 50,2 грн/$1)

2029 рік – 50,1 грн/$1 (раніше – 51,7 грн/$1)

2030 рік – 51,6 грн/$1.

Водночас за прогнозом МВФ зростання економіки України у 2025 році становитиме 2%, тоді як у жовтні аналітики прогнозували 2,5%.

Очікується, що ВВП України у 2026 році зросте на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%. Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, офіційний курс євро бʼє рекорди. За тиждень євровалюта подорожчала на понад 60 копійок, що є одним із найбільших стрибків за останній час.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що мита США, запроваджені щодо України, не вплинуть на вартість продуктів чи курс валют. Чиновниця зазначила, що мита не матимуть прямого впливу ні на обсяги двосторонньої торгівлі, ні на внутрішні ціни на споживчому ринку, оскільки експорт товарів до США становить лише 2,1% загального обсягу експорту.

До слова, російський фондовий і валютний ринок різко знижуються на торгах на тлі новин про призупинення переговорів про зупинення війни.