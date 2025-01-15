Україна замінить курсоутворюючу валюту: Нацбанк повідомив деталі

За словами посадовиці Національного банку, зміна курсоутворюючої валюти піде на користь економіці України

Головною курсоутворюючою валютою в Україні є американський долар, проте у майбутньому його змінить євро. Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова в коментарі телеканалу «Ми-Україна».

Як зазначила посадовиця, оскільки Україна прагне стати частиною Європейського Союзу потрібно мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. За її словами, євро відіграватиме ключову роль на валютному ринку країни.

Водночас Рожкова зазначила, що перехід з долара на євро в період викликів, пов'язаних з війною, які самі по собі вже є шоком для економіки, не буде найкращим часом для цього. Заступниця голови НБУ запевнила, що будь-які зміни відбуватимуться повільно й дуже непомітно для ринку.

«Ми будемо уникати будь-яких шоків, тому не треба хвилюватися, якщо це відбудеться», – додала вона.

За словами посадовиці, зміна курсоутворюючої валюти піде на користь української економіці.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року споживча інфляція в Україні зросла до 11,2% у річному вимірі, перевищивши попередні прогнози. Основним чинником зростання залишається продовольча інфляція, а також пришвидшення адміністративно регульованих цін.

За підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%.

Як відомо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.