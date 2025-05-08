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Україна може перейти з долара на євро: НБУ розглядає зміну валютної прив’язки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна може перейти з долара на євро: НБУ розглядає зміну валютної прив’язки
Пишний розповів, що це складний процес, що потребує глибокого і всебічного аналізу та підготовки
фото з відкритих джерел

Національний банк України вивчає можливість зміни головної валюти для курсової прив’язки гривні – замість долара США розглядається євро

Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю Reuters, повідомляє «Главком».

Очільник НБУ пояснив, що така ідея пов’язана з кількома важливими факторами: перспективою членства України в Європейському Союзі, посиленням військово-політичної підтримки з боку ЄС, а також зростанням нестабільності на світових ринках і ризиком фрагментації глобальної торгівлі. Це змушує український центробанк серйозно замислитись над тим, чи не доцільніше зробити євро головною референтною валютою для гривні.

Втім, як підкреслив Пишний, це складний процес, що потребує глибокого і всебічного аналізу та підготовки.

У своєму коментарі Пишний також окреслив позитивні перспективи для української економіки. Він вважає, що тісніша інтеграція з Європою, зростання інвестицій і споживчої активності, а також поступове відновлення економіки можуть забезпечити помірне зростання ВВП у найближчі два роки – до 3,7-3,9%.

Водночас він наголосив, що ситуація на фронті залишається головним чинником, який визначатиме економічну динаміку. За словами голови НБУ, швидке завершення війни могло б стати потужним стимулом для відновлення, особливо якщо воно буде супроводжуватись надійними безпековими гарантіями. Проте він зауважив, що навіть у разі припинення бойових дій економічні переваги відчуватимуться не одразу.

Говорячи про зовнішнє фінансування, Пишний зазначив, що у 2025 році Україна очікує отримати близько $55 млрд міжнародної допомоги. Ці кошти мають не лише покрити дефіцит бюджету, а й створити фінансову подушку для наступних років, коли обсяг підтримки може зменшитись. У НБУ прогнозують, що в 2026 році країна отримає $17 млрд, а в 2027 році – $15 млрд.

Також Пишний прокоментував ситуацію із доларом США на світових ринках. Згідно з Reuters, після повернення Дональда Трампа до Білого дому індекс долара (DXY) втратив понад 9% вартості відносно основних валют — через зменшення попиту на американські активи. Незважаючи на це, у валютному ринку України переважають операції саме з доларом. Водночас спостерігається поступове зростання частки євро в різних сегментах — поки що незначне, але стабільне.

Нагадаємо, що після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Нацбанк запровадив жорсткі валютні обмеження й зафіксував курс гривні на рівні приблизно 29 за $. Згодом через посилення фінансового тиску було проведено девальвацію. У жовтні 2023 року регулятор перейшов до режиму керованого курсоутворення з орієнтацією на долар США, який використовується як базова точка для валютних інтервенцій і згладжування коливань курсу.

Нагадаємо, станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,68 млрд. У квітні вони зросли на 10,2%. Як передає «Главком», про це повідомляє Національний банк України.

Теги: гроші Андрій Пишний Україна Національний банк

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