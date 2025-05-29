Нацбанк спрогнозував, коли Україна перейде з долара на євро

Коли Україна стане членом ЄС, то має взяти на себе зобов’язання перейти на євро

Заступник Пишного пояснив, що шлях зміни валюти є тривалим процесом

Перехід України на євро як основної курсоутворюючої валюти займе понад 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови Національного банку Сергія Ніколайчука в інтервʼю Forbes.

Посадовець наголосив, що шлях зміни валюти є «дуже довгим і далеким» для України. «Я думаю, що 10-15 років – це точно не той термін, за який ми встигнемо підготувати себе для того, щоб відповідати всім критеріям, які потрібно для переходу на євро», – каже він.

Заступник Пишного зазначає, що через 10-15 років Україна лише буде оцінювати наскільки вона готова і наскільки це потрібно робити. Водночас він пояснив, що історично набагато більшу вагу для України мав долар США порівняно з іншими валютами ще з початку 1990-х років.

Ніколайчук вважає, що якщо Україна стане членом ЄС, то має взяти на себе зобов’язання перейти на євро. За його словами основні показники зовнішнього сектору мають насамперед обліковуватися в євро.

«І зрозуміло, що також наші фінансово-економічні зв’язки з країнами єврозони або з країнами блоку євро мають продовжувати суттєво посилюватися. І природно буде, що в певний момент ми маємо змінити валюту – валюту курсоутворюючу – з долара на євро», – сказав він.

Наразі Нацбанк вивчає питання та досліджує досвід інших країн, зокрема Молдови, яка минулого року здійснила подібний перехід.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Ідея пов’язана з кількома важливими факторами: перспективою членства України в Європейському Союзі, посиленням військово-політичної підтримки з боку ЄС, а також зростанням нестабільності на світових ринках і ризиком фрагментації глобальної торгівлі. Це змушує український центробанк серйозно замислитись над тим, чи не доцільніше зробити євро головною референтною валютою для гривні.

До слова, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що митні війни, розв'язані президентом США Дональдом Трампом, не спричинять катастрофічних наслідків для української гривні. Проте він наголосив на необхідності готуватися до посилення ролі євро в українській економіці.