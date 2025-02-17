Перші родини переселенців отримали компенсації за знищене житло

Пів сотні сімей вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки

Минулого тижня Міністерство розвитку громад та територій України отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для внутрішньо переміщених осіб. За тиждень роботи програми 50 сімей переселенців вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Ще 2,5 тис. родин подали заявки на бронювання коштів і після завершення технічного процесу зможуть оперативно купити нові квартири або будинки», – каже міністр.

Як зазначає Кулеба, влада має домовленості з Банком розвитку Ради Європи про фінансування програми компенсації ще на 4,2 млрд грн.

За словами чиновника, триває підготовка комплексної програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вона охоплюватиме не лише житло, а й можливості працевлаштування та навчання, доступ до медичних послуг та соціальну підтримку. Також триває робота над створенням єдиної цифрової системи сервісів для ВПО.

«Окремий напрям – розвиток муніципального житла для внутрішньо переміщених осіб за підтримки Європейського інвестиційного банку. На першому етапі на реалізацію цього проєкту буде спрямовано 400 млн євро», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру главі Міністерства фінансів Сергію Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Олексію Кулебі створити програму підтримки внутрішніх переселенців. Вона має бути готова протягом двох тижнів.

Глава нашої держави наголосив, що вимушеним переселенцям, які покинули власні домівки через війну, потрібно допомогти отримати квартири чи будинки на новому місці.

Раніше стало відомо, що внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Як повідомлялося, українці, які мають офіційний статус внутрішньопереміщеної особи або учасника бойових дій, можуть безкоштовно в межах України перевезти свої речі.

До слова, в Україні на цей час перебуває близько п’яти мільйонів людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Аби забезпечити їх житлом потрібно $40-50 млрд.