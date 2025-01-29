Відсьогодні переселенці можуть оформити субсидію на оренду житла: інструкція
Ініціатива є частиною програми «Зимова єПідтримка», мета якої – допомогти українським родинам
Відсьогодні, 29 січня, внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.
Хто може скористатися субсидією
Отримати субсидію можуть внутрішньо переміщені особи, які:
- виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;
- хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;
- орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.
Водночас субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:
- орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;
- орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;
- орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».
При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.
Як оформити субсидію на оренду
Субсидію можна оформити як офлайн, так і онлайн. Для цього потрібно прийти у найближчий сервісний центр Пенсійного фонду або центр надання адміністративних послуг. Або можна подати заяву через портал електронних послуг ПФУ.
Перелік документів для отримання субсидії:
- договір оренди (за встановленою формою);
- заява (за встановленою формою);
- за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.
Документи мають особисто подавати власник житла і внутрішньо переміщена особа. Проте, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі документів через веб-портал електронних послуг.
Крім того, підписати заяву та договір оренди від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності.
Як повідомлялося, в Україні з 29 січня стартує новий механізм підтримки для внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.
До слова, у 2025 році в Україні почне діяти оновлена система нарахування житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. Відтепер державна допомога надаватиметься за єдиними критеріями для всіх отримувачів, основним з яких стане сукупний дохід родини.
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