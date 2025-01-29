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Відсьогодні переселенці можуть оформити субсидію на оренду житла: інструкція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відсьогодні переселенці можуть оформити субсидію на оренду житла: інструкція
Родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми, можуть розраховувати на більшу суму субсидії
фото з відкритих джерел

Ініціатива є частиною програми «Зимова єПідтримка», мета якої – допомогти українським родинам

Відсьогодні, 29 січня, внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Хто може скористатися субсидією

Отримати субсидію можуть внутрішньо переміщені особи, які:

  • виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;
  • хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;
  • орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Водночас субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що: 

  • орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;
  • орендар не отримує від держави  допомогу на проживання ВПО;
  • орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги. 

Як оформити субсидію на оренду 

Субсидію можна оформити як офлайн, так і онлайн. Для цього потрібно прийти у найближчий сервісний центр Пенсійного фонду або центр надання адміністративних послуг. Або можна подати заяву через портал електронних послуг ПФУ.

Перелік документів для отримання субсидії:

  • договір оренди (за встановленою формою);
  • заява (за встановленою формою);
  • за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

Документи мають особисто подавати власник житла і внутрішньо переміщена особа. Проте, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі документів через веб-портал електронних послуг.

Крім того, підписати заяву та договір оренди від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності.

Як повідомлялося, в Україні з 29 січня стартує новий механізм підтримки для внутрішньо переміщених осібсубсидія на оренду житла.

До слова, у 2025 році в Україні почне діяти оновлена система нарахування житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. Відтепер державна допомога надаватиметься за єдиними критеріями для всіх отримувачів, основним з яких стане сукупний дохід родини.

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Теги: ВПО субсидія оренда квартира житло соцвиплати

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