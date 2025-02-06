Президент розповів, скільки грошей потрібно, аби забезпечити переселенців жилом

Зеленський пообіцяв поговорити з партнерами про збільшення частки грошей для України від заморожених російських активів

На території України перебуває 5 млн внутрішньо переміщених осіб

В Україні на цей час перебуває близько п’яти мільйонів людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Аби забезпечити їх житлом потрібно $40-50 млрд. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

«Навіть у мирний час це дуже серйозні гроші. І я вважаю справедливо, окрім допомоги банківської і партнерської, було б збільшити нам частку (з виплат – «Главком») заморожених активів», – каже президент.

Зеленський пообіцяв порушити це питання під час конференції безпеки в Мюнхені. Президент наголосив, що кошти з російських активів пішли б на допомогу переселенцям. Зокрема, влада забезпечила б ВПО житлом, аби вони «знайшли нове місця для життя».

Як відомо, заморожені активи центрального банку Росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Водночас ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, з яких $20 млрд надасть Європейський Союз.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру главі Міністерства фінансів Сергію Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Олексію Кулебі створити програму підтримки внутрішніх переселенців. Вона має бути готова протягом двох тижнів.

Глава нашої держави наголосив, що вимушеним переселенцям, які покинули власні домівки через війну, потрібно допомогти отримати квартири чи будинки на новому місці.

Раніше стало відомо, що внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Як повідомлялося, українці, які мають офіційний статус внутрішньопереміщеної особи або учасника бойових дій, можуть безкоштовно в межах України перевезти свої речі.

До слова, у 2025 році в Україні почне діяти оновлена система нарахування житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. Відтепер державна допомога надаватиметься за єдиними критеріями для всіх отримувачів, основним з яких стане сукупний дохід родини.