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Зеленський доручив розробити програму підтримки вимушених переселенців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський доручив розробити програму підтримки вимушених переселенців
Президент наголосив, що переселенцям потрібно допомогти отримати нове житло
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Програма має бути готова протягом двох тижнів

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру главі Міністерства фінансів Сергію Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Олексію Кулебі створити програму підтримки внутрішніх переселенців. Вона має бути готова протягом двох тижнів. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Український лідер розповів, що зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, яка приїхала до України.

«Я вдячний за підтримку України – програми Європейського банку реконструкції та розвитку спрямовані на багато важливих напрямків. І сьогодні ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім», – каже він.

Глава нашої держави наголосив, що вимушеним переселенцям, які покинули власні домівки через війну, потрібно допомогти отримати квартири чи будинки на новому місці. «Саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим», – вважає президент.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Як повідомлялося, українці, які мають офіційний статус внутрішньопереміщеної особи або учасника бойових дій, можуть безкоштовно в межах України перевезти свої речі.

До слова, у 2025 році в Україні почне діяти оновлена система нарахування житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. Відтепер державна допомога надаватиметься за єдиними критеріями для всіх отримувачів, основним з яких стане сукупний дохід родини.

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Теги: Володимир Зеленський президент ВПО Дмитро Кулеба Мінфін Сергій Марченко

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