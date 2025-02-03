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Не бояться шахедів. Ріелтор пояснила, чому молодь у Києві орендує високі поверхи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Не бояться шахедів. Ріелтор пояснила, чому молодь у Києві орендує високі поверхи
За словами Гайдамахи, попри часті шахедні та ракетні атаки, молодь все рівно обирає високі поверхи, однак є умова
фото з відкритих джерел

Ринок оренди столичного житла не досяг довоєнного рівня

Під кінець третього року повномасштабної війни з Росією ринок оренди житла у Києві не досяг довоєнного рівня. Про це заявила президентка Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Олена Гайдамаха в інтерв’ю «Главкому» «Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни».

Гайдамаха каже, що в управлінні її рієлторської агенції зараз перебуває чимало квартир, вартість оренди яких поступово підвищується, але ще не вийшла на ті позиції, які були перед війною, коли одну з таких квартир люди винаймали за 19 тис. грн у місяць плюс комунальні послуги. 

За словами фахівчині, у середині 2022 року ціни на оренду дійсно зменшилися, але потім поступово почали зростати і зараз за вказану квартиру орендарі платять 16 тис. грн.

З інших тенденцій президентка Асоціації фахівців з нерухомості назвала те, що переселенці з прифронтових територій, переїжджаючи до Києва, шукають економ-варіанти для винаймання. Мова йде про оренду квартир у діапазоні 6-8 тис. грн. За словами Гайдамахи, такі пропозиції трапляються, але стан такого житла бажає бути кращим.

«Що дивує: попри часті шахедні та ракетні атаки, молодь все рівно обирає високі поверхи. Однак є умова: якщо у будинку є генератор, який живить ліфти на випадок блекаутів. Якщо ж немає цього обладнання, то ціни на оренду нерухомості можуть будуть нижчими. У середовищі рієлторів побутує жарт. Представник агенції нерухомості показує квартири: «Оця квартира з «шахедного» боку, а оця – з ракетного». А клієнт запитує: «Скажіть, будь ласка, а яку з них ви порадите обрати?» – зазначила Олена Гайдамаха.

Співбесідниця «Главкома» повідомила, що Асоціація фахівців з нерухомості зверталася до Міністерства юстиції з проханням перегляду податкового навантаження на час воєнного стану для орендодавців, котрі легально здають нерухомість, проте поки порозуміння не дійшли.

Гайдамаха зауважила, що Україна входить у трійку країн Європи за високими податковими зборами з ринку нерухомості. Тож сьогодні, щоб реалізувати житло в Україні, переважно йдеться про новобудови, доведеться сплатити 12% податків від вартості продажу оселі. 

Нагадаємо, президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «єОселя», ініційованій президентом. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому». За словами Гайдамахи, за умовами програми до грудня 2024 року можна було купувати будь-яку нерухомість не старше 55 років у невеликих населених пунктах. Наразі діє єдиний критерій: під кредитування програми «єОселя» потрапляє житло, що введено в експлуатацію не більше трьох років. Ідеться про квартири або будинки, що почали зводитися під час вторгнення або здалися в експлуатацію у цей період. Відповідно, такої нерухомості обмаль, при цьому ціни на неї дуже високі.

До слова, українці увійшли в трійку лідерів серед найбільших іноземних покупців нерухомості у Туреччині за підсумками 2024 року. Це випливає із даних Інституту статистики Туреччини (TUIK). За інформацією TUIK, за 2024 рік українці придбали 1631 об’єкт нерухомості. На другому місці розташувалися громадяни Ірану, які купили 2166 об’єктів. Водночас росіяни придбали 4867 об’єктів нерухомості, посівши перше місце серед іноземних покупців.

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Теги: переселенці нерухомість ринок житло Україна квартира молодь генератор

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