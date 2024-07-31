Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі
Для того, щоб безкоштовно перевезти речі, об'єм вантажу не має перевищувати 10 кубічних метрів та важити більше ніж 1 тонну
Українці, які мають офіційний статус внутрішньопереміщеної особи або учасника бойових дій, можуть безкоштовно в межах України перевезти свої речі. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Для того, щоб безкоштовно перевезти речі, об'єм вантажу не має перевищувати 10 кубічних метрів та важити більше ніж 1 тонну Водночас, якщо об'єм та вага вантажу перевищують встановлені ліміти, можливість перевезти вантаж все одно буде. Проте за всі додаткові кубометри та кілограми доведеться доплатити.
«У 2024-2025 роках планується надати допомогу близько 3 тис. сімей. У разі великої кількості заявок, насамперед допомога надаватиметься найбільш нужденним сім'ям», – йдеться в повідомленні.
Як подати заявку на участь у програмі
Щоб скористатися послугою, потрібно заповнити онлайн-анкету і чекати зворотного зв'язку. Для цього потрібно вказати:
- ім'я;
- номер телефону;
- що саме потрібно перевезти та в якому об'ємі;
- адресу навантаження та розвантаження вантажу;
- бажану дату перевезення;
- додаткову інформацію (за бажанням).
Звернутися за допомогою у заповненні анкети, а також з іншими питаннями можна за номером підтримки: (093) 990-18-91. Дзвінки приймаються з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 18:00.
Нагадаємо, Хмельницький починає масштабне будівництво житла для переселенців.
До слова, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який має на меті спростити підтвердження права власності на майно у разі відсутності доступу до документів бюро технічної інвентаризації (БТІ) на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України заборонив виселяти вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб із житла для тимчасового проживання.
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