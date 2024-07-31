Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі

У 2024-2025 роках планується надати допомогу з перевезення речей близько 3 тис. сімей

Для того, щоб безкоштовно перевезти речі, об'єм вантажу не має перевищувати 10 кубічних метрів та важити більше ніж 1 тонну

Українці, які мають офіційний статус внутрішньопереміщеної особи або учасника бойових дій, можуть безкоштовно в межах України перевезти свої речі. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для того, щоб безкоштовно перевезти речі, об'єм вантажу не має перевищувати 10 кубічних метрів та важити більше ніж 1 тонну Водночас, якщо об'єм та вага вантажу перевищують встановлені ліміти, можливість перевезти вантаж все одно буде. Проте за всі додаткові кубометри та кілограми доведеться доплатити.

«У 2024-2025 роках планується надати допомогу близько 3 тис. сімей. У разі великої кількості заявок, насамперед допомога надаватиметься найбільш нужденним сім'ям», – йдеться в повідомленні.

Як подати заявку на участь у програмі

Щоб скористатися послугою, потрібно заповнити онлайн-анкету і чекати зворотного зв'язку. Для цього потрібно вказати:

ім'я;

номер телефону;

що саме потрібно перевезти та в якому об'ємі;

адресу навантаження та розвантаження вантажу;

бажану дату перевезення;

додаткову інформацію (за бажанням).

Звернутися за допомогою у заповненні анкети, а також з іншими питаннями можна за номером підтримки: (093) 990-18-91. Дзвінки приймаються з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо, Хмельницький починає масштабне будівництво житла для переселенців.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який має на меті спростити підтвердження права власності на майно у разі відсутності доступу до документів бюро технічної інвентаризації (БТІ) на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України заборонив виселяти вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб із житла для тимчасового проживання.