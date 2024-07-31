Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі
У 2024-2025 роках планується надати допомогу з перевезення речей близько 3 тис. сімей
фото з відкритих джерел

Для того, щоб безкоштовно перевезти речі, об'єм вантажу не має перевищувати 10 кубічних метрів та важити більше ніж 1 тонну

Українці, які мають офіційний статус внутрішньопереміщеної особи або учасника бойових дій, можуть безкоштовно в межах України перевезти свої речі. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для того, щоб безкоштовно перевезти речі, об'єм вантажу не має перевищувати 10 кубічних метрів та важити більше ніж 1 тонну Водночас, якщо об'єм та вага вантажу перевищують встановлені ліміти, можливість перевезти вантаж все одно буде. Проте за всі додаткові кубометри та кілограми доведеться доплатити.

«У 2024-2025 роках планується надати допомогу близько 3 тис. сімей. У разі великої кількості заявок, насамперед допомога надаватиметься найбільш нужденним сім'ям», – йдеться в повідомленні.

Як подати заявку на участь у програмі

Щоб скористатися послугою, потрібно заповнити онлайн-анкету і чекати зворотного зв'язку. Для цього потрібно вказати:

  • ім'я;
  • номер телефону;
  • що саме потрібно перевезти та в якому об'ємі;
  • адресу навантаження та розвантаження вантажу;
  • бажану дату перевезення;
  • додаткову інформацію (за бажанням).

Звернутися за допомогою у заповненні анкети, а також з іншими питаннями можна за номером підтримки: (093) 990-18-91. Дзвінки приймаються з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо, Хмельницький починає масштабне будівництво житла для переселенців.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який має на меті спростити підтвердження права власності на майно у разі відсутності доступу до документів бюро технічної інвентаризації (БТІ) на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України заборонив виселяти вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб із житла для тимчасового проживання.

Теги: ВПО перевезення речі Міністерство ТОТ та ВПО військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джонсон підштовхнув Трампа змінити позицію щодо України
Джонсон і Трамп: новий підхід до миру в Україні або старі ілюзії?
24 липня, 12:38
Директору товариства повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави
Ввозив військову амуніцію під виглядом гуманітарки: директор компанії отримав підозру
1 липня, 16:22
База розрахована на понад тисячу військовослужбовців США
Польща побудувала військову базу для розміщення 1000 військовослужбовців США
17 липня, 20:08
Військовослужбовці під час навчання
Міноборони вдосконалює підготовку військових фахівців
19 липня, 13:15
Станом на вересень 2023 року запас ядерних боєголовок США сягав 3748 одиниць
США розкрили дані про свої запаси ядерної зброї
20 липня, 20:41
Затвердження обсягів надання домедичної допомоги дозволить зберегти життя та здоров'я захисників на фронті
Міноборони визначило обсяги домедичної допомоги, яку можуть надавати військові
20 липня, 22:26
Робота PR-фахівця вимагає не лише професійних знань та навичок, а й креативності
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:03
У Курсьскій області працює ППО
У Росії повідомляють про масовану атаку безпілотників та роботу ППО
28 липня, 23:48
Аерозольні гранати К-51 заборонені Женевською конвенцією
РФ використовує заборонену зброю, яку застосовувала ще в Донецькому аеропорту
Вчора, 22:49

Суспільство

Окупанти приховують спалах небезпечної хвороби в Криму
Окупанти приховують спалах небезпечної хвороби в Криму
Суд РФ виніс вирок телеведучій Мосійчук у справі про «приниження гідності росіян»
Суд РФ виніс вирок телеведучій Мосійчук у справі про «приниження гідності росіян»
«Купив абонемент у спортзал». Адвокат спробував виправдати підозрюваного у вбивстві Фаріон
«Купив абонемент у спортзал». Адвокат спробував виправдати підозрюваного у вбивстві Фаріон
Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі
Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі
Адвокат підозрюваного у вбивстві пригрозив доньці Фаріон
Адвокат підозрюваного у вбивстві пригрозив доньці Фаріон
Якою буде погода у серпні? Синоптикиня дала прогноз
Якою буде погода у серпні? Синоптикиня дала прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільного знаменника не прийшли
140K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
29K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
15K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди

Новини

Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua