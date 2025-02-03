День бабака 2025: американський «брат» Тимка зробив передбачення

Бабак Філ із Пенсільванії передбачив пізню весну

Американський бабак Філ із міста Панксатоні в американському штаті Пенсільванія передбачив, що весняне потепління настане ще не скоро.

Як пише CBS News, п'ятикілограмовий Філ був вилучений рано-вранці зі своєї нори на пагорбі Гобблер-Ноб. Згідно з народним повір'ям, якщо бабак лякається своєї тіні і ховається в нору, зима триватиме ще 1,5 місяці. Якщо погода хмарна і Філ не бачить своєї тіні, то очікується ранній прихід весни.

«Я спускаюся назад, тут нагорі тінь. Готуйтеся ще до шести тижнів зими цього року» , – зачитав прогноз від імені Філа представник «Клубу бабака» у присутності кількох десятків тисяч глядачів, які спеціально приїхали заради цієї церемонії. Охочі особисто спостерігати за народним провісником почали збиратися біля пагорба з третьої години ночі, незважаючи на холодну погоду.

Це вже 139-й прогноз Філа, при цьому настання ранньої весни він передбачав лише 20 разів, востаннє це сталося у 2024 році. Як стверджують учасники «Клубу бабака», щоліта Філ випиває магічний еліксир, який продовжує його життя ще на сім років. За підрахунками спостерігачів, передбачення Філа збувалися лише у 39% випадків.

Традиція визначати прихід весни, спостерігаючи за поведінкою гризуна, прийшла до Північної Америки разом з іммігрантами з Німеччини. Роль провісника погоди в Німеччині в XIX столітті виконував борсук. У штаті Пенсільванія борсуків немає, тому переселенці поклали це завдання на бабака, повний титул якого – «Панксатоні Філ, провидець із провидців, наймудріший з мудреців, найбільший з провісників, повноважний провісник погоди».

До слова, український бабак Тимко III із Харківщини раніше за свого американського «брата» зробив прогноз щодо весни 2025 року. Як це відбувалося, розповіли в Харківському національному університеті імені Каразіна. Віщування байбака розшифрував завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубник: «Цього року весна нікуди не виходила. Вона в нас є і буде, але ще можуть бути невеличкі морози, і сніжок може вкрити землю».